Det begyndte med en forespørgsel om at hjælpe med at montere en dør i den nyrenoverede kælder. Og det sluttede med et fangenskab, der endte med at strække sig over mere end to årtier.

Lige siden har kvinden, der blev kendt som 'pigen i kælderen', levet et helt andet liv.

Det skabte vrede, kvalme og enorm rørelse, da det i april 2008 kom frem, hvad der var sket med den østrigske kvinde Elisabeth Fritzl.

Hvad hendes egen far, Josef Fritzl – som torsdag fik godkendt en anmodning om at blive overflyttet til et almindeligt fængsel og i år kan søge om betinget prøveløsladelse – havde udsat hende for.

Dette billede fra 2008 viser huset, som Josef Fritzl ejede i den østrigske by Amstetten. Foto: Dieter Nagl/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Dette billede fra 2008 viser huset, som Josef Fritzl ejede i den østrigske by Amstetten. Foto: Dieter Nagl/AFP/Ritzau Scanpix

Alt sammen i kælderen under familiens hjem.

Den forfærdelige sag om Elisabeth tog allerede sin begyndelse, da hun blot var 11 år, og hendes far første gang begyndte at begå overgreb på hende.

Året efter gik den østrigske mand i gang med at planlægge at udbygge sin kælder – og som en del af de planer at indbygge et hemmeligt rum.

Et rum, der endte med at være Elisabeths fængsel.

For en sensommerdag seks år senere – i 1984 – kaldte Josef Fritzl sin dengang 18-årige datter ned for at hjælpe med at montere en dør i den nyrenoverede kælder.

Han havde brug for hjælp til at bære og holde den, forklarede han dengang.

Men efter datteren havde hjulpet ham og vendte sig om for at gå, lagde han et klæde gennemvædet med bedøvelsesmidlet æter for hendes mund og næse.

Derfra blev alt mørkt for den unge kvinde.

Ikke kun fordi hun mistede bevidstheden – men også fordi hun de næste 24 år endte med kun at se indersiden af det fængsel, som faderen havde bygget.

Den unge kvinde blev meldt savnet samme dag af sin mor, men da et brev på forunderlig vis dukkede op kort tid efter, hvori det lød, at hun var stukket af hjemmefra, blev historien – som Josef Fritzl fik overbevist alle om – at hun var løbet væk for at melde sig ind i en sekt.

I virkeligheden befandt hun sig lige under husets gulv. I den kælder, som hendes far havde forbudt hendes mor nogensinde at gå ned i.

Under retssagen mod Josef Fritzl er de rædsler, som Elisabeth gennemlevede blevet dokumenteret.

Flere gange om ugen blev hun udsat for voldtægter af sin far, som blandt andet blev tiltalt for at holde hende som slave, for incest og for vold.

De første fem år tilbragte hun helt alene i kælderen. Men over årene blev hun flere gange gravid. Seks gange endte det med fødsler – og den ene gang kom tvillinger til verden.

En af tvillingerne var dog syg, men Josef Fritzl nægtede at skaffe lægehjælp. Efter tre dage døde det lille barn.

Liget kremerede Josef Fritzl i en brændeovn.

Tre af de overlevende børn boede sammen med Elisabeth nede i kælderens mørke og så kun kunstigt lys.

De tre øvrige børn tog Josef Fritzl med ovenpå, hvor han overbeviste omverdenen om, at Elizabeth havde efterladt dem på familiens dørtrin for at tage dem ind, da hun – ifølge ham – havde forklaret, at hun ikke selv kunne gøre det.

Men da det ældste af børnene i 2008 blev alvorligt syg, begyndte sandheden at komme frem.

For til sidst lykkedes det Elisabeth at overtale sin far til at lade den dengang 19-årige datter få behandling på hospitalet, og selvom Josef Fritzl forsøgte at opdigte en historie om, hvordan barnet var kommet til familiens hus, begyndte spørgsmålene at dukke op.

Sådan så Josef Fritzl ud, da han blev anholdt. Foto: Police Ho/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så Josef Fritzl ud, da han blev anholdt. Foto: Police Ho/AFP/Ritzau Scanpix

For hvor var barnets mor? Og hvorfor var barnet så ligblegt? Og havde så dårlige tænder?

Myndighederne udsendte derfor en appel til barnets mor om at stå frem. En appel, som Elisabeth så på fjernsynet, som var blevet installeret i kælderen – og hun bønfaldt sin far om at lukke hende ud, så hun kunne være med sin datter på hospitalet.

Til sidst gav Josef Fritzl efter, og han forsøgte at bilde alle ind, at Elisabeth og hendes to andre børn pludselig var dukket op på hans dørtrin, efter de var flygtet fra deres sekt.

Men hverken læger eller politiet troede på ham.

Og da Elisabeth senere blev afhørt væk fra hendes far, fortalte hun sin historie.

En historie, der siden endte med at blive fortalt nærmest verden over.

For at beskytte Elisabeth mod den massive opmærksomhed, der fulgte med sagen, blev hun tildelt en ny – og hemmeligholdt – identitet og en helt ny tilværelse.

En tilværelse, der så hende flytte ind i et farvestrålende hus i en lille østrigsk landsby, som det er blevet forbudt at identificere offentligt.

I medierne omtales byen derfor blot som 'Landsby X'.

Der flyttede hun til sammen med sine seks børn, som heller ikke må identificeres.

I årene efter kom der meldinger om, at børnene angiveligt alle sov med deres døre åbne, ligesom de alle modtog behandling og terapi for at bearbejde de traumer, de havde lidt.

Umiddelbart efter deres befrielse, blev Elisabeth sammen med de tre børn, hun levede med i kælderen, anbragt på en klink uden for Amstetten, hvor de boede på værelser, der havde udsigt over træer og en stor græsplæne.

Det yngste af børnene fra kælderen, som dengang var seks år, tilbragte ifølge klinikkens daværende overlæge, Berthold Kepplinger, en stor del af sin tid på at stryge græsset.

»For dem er en forbipasserende sky et fænomen,« udtalte han dengang.

I alt tilbragte familien 196 dage på klinikken, før de blev flyttet til landsbyen og kunne gå i gang med deres nye liv.

»Uanset om børnene var ovenpå eller nedenunder, er det et faktum, at deres verden kollapsede i april sidste år (2008, hvor sagen kom frem, red.). Det er en vanskelig opgave at genopbygge den (deres verden, red.), og det bliver kun værre af, at hvert enkelt barn har forskellige problemer,« sagde han i 2009.

»Men de bliver stærkere uge for uge.«

Et hegn skal omgærde familiens hus – ligesom det skal være under kontany overvågning af sikkerhedsvagter.

Elisabeth og hendes børns liv og hverdag er derfor ganske privat.

Der findes ingen billeder af hende, udover dem, der blev taget da hun var teenager. Før hendes fangenskab.

I årene efter forlød det, at alle børnene var begyndt i skole og modtog undervisning – og i 2010 løftede Josef Fritzls svigerinde lidt af sløret for, hvad Elisabeth havde lavet, siden hun genvandt sin frihed.

»Elisabeth holder meget af at shoppe. Det kunne hun ikke, mens hun var låst inde i kælderen i 24 år. Hun elsker jeans med glitterlommer, og hun bestod sin køreprøve uden problemer,« fortalte hun dengang:

»Nu leder hun efter en bil. Børnene går alle i skole og arbejder hårdt.«

Derudover er det småt med detaljer om familiens liv nu.

Det formodes, at de fortsat opholder sig i den hemmeligholdte landsby.

Og at Elisabeth endnu bor i huset – der ikke har en kælder.

