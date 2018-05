Afghanistans første kvindelige pilot, 27-årige Niloofar Rahmani, er blevet tvunget til at omlægge sit liv, efter hun og sin familie har modtaget dødstrusler.

Det skriver News.com.au.

Nu er hun blevet tvunget ud af Afghanistan og har fået asyl i USA.

Niloofar Rahmani begyndte sin pilotudannelse som 18-årig under den USA-ledet koalition og afsluttede sin uddannelse i 2013, hvor hun blev luftkaptajn.

Kort tid efter blev hun og familien et mål for Taliban. Terrororganisationen har truet dem på livet, hvilket har sendt Niloofar Rahmani og hendes familie under jorden.

Tilbage i 2015 kom Niloofar Rahmani for første gang til USA, hvor hun modtog prisen 'State Department’s International Women of Courage Award', der bliver givet til kvinder, der har udvist særligt mod og tapperhed.

Samtidig med prisen ansøgte den kvindelige pilot om asyl i USA, og den har hun nu modtaget.

»Alt, jeg vil gøre nu, er at gå tilbage til min store drøm, nemlig at flyve. Nu er alle mine bekymringer kun om min familie i Afghanistan,« sagde Niloofar Rahmani, da hun fik asyl, til Wall Street Journal.

Niloofar Rahmani fik international berømmelse og blev et symbol på fremskridt i Afghanistan, som ellers normalt er et meget konservativt land, i forbindelse med sin pilotkarriere. Men med berømmelsen kom også dødstrusler fremsat af oprører, der ikke mener, at kvinder bør besidde jobs som piloter.

Kort efter, at hun havde færdiggjort sin uddannelse, modtog hun telefonopringninger på sin telefon og breve til sin hjemadresse, hvor Taliban advarede hende med at fortsætte som pilot.

'Hvis du fortsætter dit job, så vil du være ansvarlig for ødelæggelsen af dig og din familie,' stod der blandt andet.

En gang forsøgte gerningsmænd af nedskyde hendes bror, mens Niloofar Rahmanis søster også er blevet nægtet adgang til at se sit eget barn.

Derfor blev familien tvunget til at forlade deres hjem.

Afghanistan er stadig midt i en krig, der har raseret i mere end 16 år. En ny rapport viser, at 14,5 procent af landet stadig er under oprørskontrol, ifølge australske News.com.au.

Mandag blev ti journalister dræbt i en dobbelt selvmordsangreb i den afghanske hovedstad, Kabul.