En gæld på 1,5 millioner og syv års afbetaling på en minimalløn er ikke det, man drømmer om efter en skilsmisse fra sin mand gennem otte år. Dette blev dog en realitet for Unni Bergsvenkerud.

Efter en skilsmisse kender mange følelsen af at blive efterladt med en sorg og en tom plads i dobbeltsengen, men for norske Unni Bergsvenkerud fulgte der også syv år med et kæmpe gældsmareridt.

Det startede som den store kærlighed tilbage i 2003, men da hverdagen indfandt sig, gik det op for Unni Bergsvenkerud, at hun ikke blot var blevet gift med en mand - men også med en spilafhængighed.

For at kunne udleve ens trang til spil og gambling, kræver det penge - penge som Unni Bergsvenkeruds daværende mand ikke havde. Han var arbejdsløs, og derfor hjalp Unni gerne sin mand med lidt penge, når han nu var så glad for at spille.

Men der gik ikke lang tid før, at mandens trang til at spille viste sig at være en decideret afhængighed. Alle pengene forsvandt, og pludselig sad Unni Svelvik i dybe økonomiske problemer uden selv at have brugt en øre af dem.

»Han fik fat i mit kortnummer og tog mine penge. Hver gang jeg fik et nyt kort, fik han alligevel fat i kortnummeret. Jeg kunne sove med det under min pude, og han ville stadig få fat i mine kortoplysninger,« fortæller Unni Bergsvenkerud til det norske TV2.

Følelsen af, at der var noget rygende galt med hendes mand, voksede sig bare større og større. Hun opdagede, at han havde forsøgt at oprette forskellige former for kassekredit, men var blevet afvist på grund af sin økonomiske situation. I stedet valgte han at udnytte Unnis bankoplysninger og oprette flere små lån i hendes navn.

Hun fortæller, at parret optog et lån sammen, der skulle dække over gælden. Men hendes eksmand spillede også de penge væk.

På et tidspunkt blev det så slemt, så de tilsammen havde 30 registrerede kreditkort, fortæller Unni Bergsvenkerud, der nu syv år efter bruddet med hendes mand, og en afbetaling på 1,5 millioner norske kroner i spillegæld, endelig er gældsfri.

For parret blev skilt i 2011. Forholdet stod ikke til at redde efter flere år med løgn og bedrageri. Dette var trods adskillige forsøg på at få manden i behandling for spilafhængighed.

Hun søgte først hjælp gennem en forening for pårørende til spilafhængige, men her fik hun ingen konkret hjælp til at håndtere sin mands afhængighed. Derfor deler Unni Bergsvenkerud i dag sin historie med et håb om, at der kommer bedre behandlingstilbud til spilafhængige.

Siden bruddet fra sin mand har Unni Bergsvenkerud selv oprettet flere hjælpegrupper, været frivillig i en støttegruppe og er nu ansat som leder i netværk for spilafhængige i Norge.