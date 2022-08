Lyt til artiklen

Da betjente natten til søndag rykkede ud til et hus i Liverpool og fandt en kvinde ligge skudt i baghaven, var det kun begyndelsen på tragediens sande omfang.

For siden er der dukket flere informationer op, der kun gør sagen mørkere.

Det skriver The Guardian og BBC.

For det første er der ifølge politiet noget, der tyder på, at 28-årige Ashley Dale slet ikke var det egentlige mål for skyderiet.

Ashley Dale blev 28 år. Billedet er delt af politiet med familiens godkendelse. Foto: Merseyside Police

Hun blev fundet liggende i baghaven til sit i hus i Liverpool-bydelen Old Swan kort efter midnat søndag, og da betjentene undersøgte hende nærmere, opdagede de, at hun havde skader på sin krop.

Skader, der stemmer overens med et skudsår.

Kvinden blev fragtet til hospitalet, men hendes liv stod ikke til at redde.

Siden har politiet oplyst, at det formentlig slet ikke var hende, gerningspersonen eller -personerne egentlig gik efter.

På et pressemøde har politiinspektør Mark Kameen beskrevet Ashley Dale som 'et uskyldigt medlem af offentligheden', der var blevet 'koldt og tankeløst skudt'.

I et interview med lokalavisen Liverpool Echo fortæller han, at efterforskningen indtil videre peger i retning af, at nogen brød hendes fordør op og derefter begyndte at skyde omkring sig.

Et af de skud ramte Ashley, som opholdt sig i hjemmet.

»Hun var en ung, uskyldig kvinde, der nød sit liv. Vi tror på nuværende tidspunkt ikke, at Ashley på nogen måde var involveret i det her. Vi mener, at bygningen var målet. Årsagerne til det er en del af vores efterforskning fremadrettet,« siger Mark Kameen.

Men det er ikke det eneste, der er med til at gøre tragedien større.

For det er ikke første gang, hendes familie er blevet ramt af den slags sager.

For syv for siden blev Ashley Dales bror, Lewis Dunne, skudt og dræbt i Liverpool.

Han blev kun 16 år.

Ifølge The Guardian blev han angrebet, efter en bande forvekslede ham med et rivaliserende bandemedlem.

De to tragiske sager menes ikke at være forbundet.

I en udtalelse fra hendes familie – som politiet har delt – oplyser de, at de er knuste:

»Ashley, vores pige – vores skinnende lys. Vores hjerter er knust i en million stykker,« lyder det i udtalelsen, som fortsætter:

»Ashley var en hårdtarbejdende ung kvinde, som havde hele livet foran sig. Hun var lige blevet forfremmet på sit job hos Knowsley Council. Hun havde en uddannelse og så mange planer for sin lyse fremtid, der kun lige var begyndt. Hendes latter, smil og energi var smittende i ethvert rum.«

Videre skriver familien, at de ikke kan forstå, at det kunne ske:

»Vi kan ikke affinde os med, hvordan dette kunne ske mod en forsvarsløs kvinde i hendes eget hjem. Intet af det her giver mening, og vores liv bliver aldrig det samme igen. En meningsløs forbrydelse, der har splittet en familie fra hinanden. Retfærdighed skal ske,« lyder det.

Ingen er indtil videre anholdt i sagen.