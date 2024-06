Det var en noget usædvanlig dag på arbejde for en medarbejder i et begravelsesfirma, da en kvinde pludseligt ikke var død alligevel.

74-årige Constance Glantz blev erklæret død mandag kl. 09.45 af personalet på plejehjemmet The Mulberry i Waverly, Nebraska, hvor hun modtog hospicepleje, skriver mediet Independent.

Derfor gik den almindelige protokol i gang, og Constance Glantz lig blev transporteret til Butherus-Maser & Love Funeral Home, hvor hun skulle forberedes til at blive begravet.

Men to timer efter, at hun var blevet erklæret død, opdagede en medarbejder i begravelsesfirmaet, at den 74-årige kvinde faktisk var i live med et blidt, bankende hjerte.

Hjertemassage gik således i gang, og der blev ringet efter en ambulance, som fragtede Constance Glantz til hospitalet, hvor hun fortsat trækker vejret.

»Det er et meget usædvanligt tilfælde,« sagde vicepolitichef, Ben Houchin på et pressemøde mandag, og tilføjede:

»Jeg har gjort det her i 31 år, og det er aldrig kommet så vidt.«

Der er nu blevet iværksat en undersøgelse af hændelsen for at finde frem til, hvordan en levende person kunne blive erklæret død.

Politiet mener dog ikke, at der ligger nogen kriminel handling bag.