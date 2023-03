Lyt til artiklen

Fredag døde en passager efter voldsom turbulens i et fly, og nu er navnet så kommet frem.

NBC News skriver, at det drejer sig om den 55-årige advokat Danna Hyde, der tidligere har arbejdet for både præsidenterne Obama og Clinton.

Hyde var sammen med fire andre ombord på et privatfly, der over den amerikanske delstat New England, blev udsat for så voldsom turbulens, at flyet måtte nødlande i Bradley International Airport.

Kvinden blev hastet til hospitalet, men hun blev kort efter ankomsten erklæret for død.

Udover at have arbejdet i Det Hvide Hus har Hyde også siddet i den kommission, der efterforskede angrebene på USA den 11. september 2001.

Både de amerikanske luftfartsmyndigheder og FBI forsøger nu at finde ud af, hvad der skete i flyet.

Flyet var af typen Bombardier, og det er ejet af firmet Conexon, hvor Hydes ægtemand, Jonathan Champers, er partner.

En talsmand fra Conexon siger til NBC News:

»Jonathan og hans søn var også ombord på flyet, men de kom ikke noget til.«

Ifølge NBC News har myndighederne nu afhørt kabinepersonalet og passagerer for blandt andet at finde ud af, om passagererne sad fastspændte.

Efterforskerne har også indhentet data fra flyets cockpit og sendt dem til analyse.