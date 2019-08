Hun var med til at sætte gang i hele den svenske MeToo-bevælgelse. Nu sidder Cissi Wallin snart selv på anklagebænken. Tiltalt for at have fremsat æreskrænkende påstande mod den mand, hun hævder, har voldtaget hende.

Bliver retssagen et tilbageslag for MeToo-bevægelsen eller begyndelsen til enden på et mareridt?

Ja, det afhænger af øjnene, der ser, og ørerne, der hører.

Faktum er, at en krænkelsessag i disse dage skaber store overskrifter i vores søsterland Sverige, hvor blandt andre Aftonbladet og STV skriver om det offentlige slagsmål mellem to kendte mediepersoner.

Den svenske skuespiller og mediepersonlighed Cissi Wallin var en af de første svenske kvinder, der i forbindelse med MeToo-bevægelsen offentligt anklagede en mand for seksuelle overgreb.

Tilbage i 2017 skrev hun på Instagram, at hun var blevet voldtaget 11 år tidligere, og i den forbindelse afslørede hun også, hvem hendes overfaldsmand var.

Navnet var Fredrik Virtanen, en kendt svensk journalist, tv-vært og klummeskribent.

Sagen fik voldsomme konsekvenser for Virtanen, som blandt andet mistede sit job på Aftonbladet.

Sidste år gik Virtanen så til modangreb: Han meldte Wallin til politiet for æreskrænkelse, og hans anmeldelse satte gang i en forundersøgelse.

Det er resultatet af den, der nu foreligger, og på den baggrund vurderer anklagemyndigheden i Sverige, at der er grundlag for at rejse tiltale mod Wallin.

»Jeg har besluttet at rejse sagen, fordi den fremsatte erklæring om, at manden skulle have voldtaget kvinden bringer ham i disrespekt i andres øjne, og det er en bagtalelse. På grund af den store spredning og de skader, den har forårsaget for manden, opfordrer jeg til, at sagen bliver prøvet, og det er efter min mening også en alvorlig forbrydelse,« skriver anklager Daniel Suneson i en pressemeddelelse.

Allerede onsdag gik Cissi Wallin selv ud i et blogindlæg og fortalte, at der var blevet rejst en sag mod hende.

Hun betragter det som et stort tilbageslag for den svenske Metoo-bevægelse.

»Signalet til alle titusinder udsatte kvinder i Sverige er: Ti stille. Fortæl ikke, hvad du har været udsat for, fortæl ikke din historie,« siger hun i en kommentar til Aftonbladet.

Fredrik Virtanen er derimod lettet over udsigten til en retssag.

På Twitter skriver han, at det her er 'begyndelsen til enden på mareridtet.'