B.T. i Ohio, USA: »Skynd dig at tage billedet. Hvis de når at læse mit skilt, så er jeg på skideren. Jeg lever livet farligt.«

Sådan siger den 62-årige Patrick Fitzgerald, der som den eneste Trump-mod-demonstrant har taget opstilling foran Hopkins Lufthavnen uden for den midtvestlige industriby, Cleveland i staten Ohio.

Om en times tid går USAs 45. præsident Donald J. Trump på scenen inden for i IX Center. Og bilerne suser forbi Patick, hvis navn vist nok er noget helt andet.

Den organisation, han tilhører, lægger nemlig stor vægt på anonymitet.

Foto: Henning Høeg

Og som svar på navne-spørgsmålet fra B.T.'s udsendte siger han bare »lad os sige, at min navn er ... Patrick Fitzgerald.«

Men uanset, hvad han hedder, så bliver 'Parick' mødt med glade vink og veloplagte 'dyt' i hornet, hvergang endnu en Trump-fan svinger omkring hjørnet for at finde en parkeringsplads.

»De ser bare en midaldrende hvid fyr med et skilt. Jeg tror ikke, de når at læse, hvad der står,« siger 'Patrick' med et stort grin.

Og han har nok ret.

På hans to skilte står der nemlig hhv 'Usikre hvide fyre små med små tissemænd, stemmer på Trump' og på det andet blot emailadressen 'nationalsmallpenisassociation.com støtter Trump.

Det viser sig senere, at organisationen såmænd findes helt legalt.

Tjek den på internettet og du vil finde en forrygende opvisninig i den mest stålsatte sarkasme.

Her kan man blandt andet se en oversigt over både massemordere, hustrumishandlere og førende republikanske ladere (inklusive præsidenten selv).

Ifølge organisationen, der selvfølgelig også har en let-genkendelig forkortelse 'NSPA', har alle disse personer mindst to ting tilfælles: De er hvide og deres penis er forsvindende lille.

»Jeg er et stolt medlem af foreningen. Og vi forsøger desperat at få republikanerne ud af skabet. Der er ingen skam i at være NSPA-medlem. Og hvis du føler, at penisen bare er blevet alt for lille, så køb et maskingevær. Og øjeblikkeligt føles den mindst tre gange så stor,« siger 'Patrick, mens hans griner og vinker til endnu en truck, med en entusiastisk Trump-vælger bag rattet.