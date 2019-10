Annegret Kramp-Karrenbauer, formand for Tysklands konservative i CDU, kritiseres efter nyt valgnederlag.

Det tyske regeringsparti CDU, hvor forbundskansler Angela Merkel kommer fra, har fået nye lussinger af vælgerne i en delstat i det tidligere Østtyskland.

Det skete ved delstatsvalget i Thüringen søndag, og nu er der vrede blandt partiets medlemmer. Det var fjerde tilbagegang ved et valg i år for CDU.

Annegret Kramp-Karrenbauer har overtaget lederposten i CDU efter Merkel, og Karrenbauer, der er forsvarsminister og kendt under forkortelsen AKK, er mål for vreden.

I Thüringen fik CDU 21,8 procent af stemmerne, og det var en tilbagegang fra 33,5 procent ved valget i 2014.

Dengang blev partiet størst i landdagen i Erfurt, men nu er CDU kun Thüringens tredjestørste parti.

Størst er det venstreorienterede Die Linke med 31 procent, og næststørst er det højreorienterede Alternative für Deutschland (AfD), valgets store vinder, der gik fra 10,6 procent af stemmerne til nu 23,4 procent.

Resultatet har skabt noget CDU-tumult i de kommende regeringsforhandlinger i Thüringen.

For CDU har længe regnet Die Linke for en reinkarnation af DDR's gamle kommunistparti, og kommunister har man ikke noget med at gøre.

Men Mike Mohring, den lokaler CDU-leder i Thüringen, ser anderledes på det.

- Jeg udelukker ikke, at vi forhandler med dem, der respekterer vor forfatning og ønsker at opbygge Thüringen med os, siger han til radiostationen MDR og tilføjer:

- Jeg har ikke brug for Berlin, når det gælder spørgsmålet om, hvordan vi tager ansvar for vor delstat.

I Berlin siger AKK, at CDU's ledelse fastholder, at partiet ikke samarbejder med Die Linke eller AfD.

På et CDU-møde i Berlin blev resultatet i Thüringen drøftet mandag, og efter mødet blev Annegret Kramp-Karrenbauer spurgt om sin fremtid som partileder og også mulige kanslerkandidatur.

- Hos CDU har partilederen og kanslerkandidaten altid været den samme person, sagde hun.

- Hvis nogen vil stille spørgsmål ved det, kan det gøres ved partikongressen, tilføjede hun.

Den afholdes i Leipzig den 22. og 23. november.

/ritzau/