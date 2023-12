Justitsminister Peter Hummelgaard skal mandag dele erfaringer med den belgiske og tyske justitsminister.

Konflikten i Mellemøsten trækker nogle meget ubehagelige spor i alle europæiske lande, og regeringen er bekymret for den opblusning, der er med chikane og had mod europæiske jøder.

Det siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) mandag inden ministermøde i Bruxelles.

- Hvis man er utilfreds med fredsprocessen i Mellemøsten, skal det ikke gå ud over herboende europæiske jøder, siger ministeren.

Mandag er Peter Hummelgaard til EU-ministerrådsmøde, hvor blandt andet konflikten i Mellemøstens påvirkning på terrortruslen og antisemitisme er på dagsordenen.

Danmarks egne efterretningstjenester vurderer, at konflikten i Mellemøsten bidrager til en mobilisering og en radikalisering i bestemte islamiske miljøer.

I løbet af dagen skal Hummelgaard have bilaterale samtaler med den belgiske justitsminister og den tyske justitsminister for at høre, hvordan de tackler problemet hos dem.

- Jeg ved, at i Tyskland instruerer man demonstranter, der går på gaden i, hvor grænsen går i den tyske lovgivning, siger Peter Hummelgaard.

I Danmark forsøger man at gøre det samme, men det er ikke alle, der forstår, hvad der egentlig er strafbart. Ministeren fortæller, at der er en række sager i gang, som er udløst af demonstranter.

- Når folk står til demonstration med mange andre, og nogen begynder at råbe antisemitiske slagord eller opfordrer til jihad eller lignende, så skal man ikke råbe med, for det er i udgangspunktet strafbart, siger Peter Hummelgaard.

Ministeren vil heller ikke afvise, at der måske skal flere værktøjer til eller større muligheder for politiet, hvad antisemitisme og billigelse af terror angår.

I november kunne Jødisk Samfund oplyse, at der på en måned var registreret 80 indberetninger om antisemitisme.

Til sammenligning registrerede menigheden fra 1. januar 2023 frem til angrebet fra Hamas i oktober 30 indberetninger.

