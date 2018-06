Det varede kun et splitsekund, men det burde slet ikke være sket.

Kort efter den amerikanske præsident Donald Trump havde givet slip på den nordkoreanske diktator Kim Jong-uns hånd under deres første møde natten til tirsdag dansk tid, valgte Trump at vende sin tommelfinger i vejret et kort sekund, mens de to sad foran den forsamlede verdenspresse.

At han på den måde gav 'thumbs-up' til manden, der leder det, der ofte beskrives som et af de værste regimer i verden, er et problem.

Det mener vicedirektøren for den asiatiske afdeling for menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch, Phil Robertson, skriver det britiske medie Independent.

Han mener, at det var forkert af den amerikanske præsident at lave en gestus, der kan give udtryk for støtte til diktatoren, som ofte beskyldes for netop at overtræde menneskerettighederne.

»Problemet er, at Donald Trump ikke burde gøre noget, der kunne ligne støtte til Kim Jong-un og det brutale regime, han leder,« fortæller Phil Robertson til Independent.

»Det er én ting at tale om atomnedrustning og at prøve at komme fremad i fredsprocessen. Men det er noget helt andet at give det indtryk, at du støtter lederen af et land, der har en af de værste menneskerettigheds-statistikker i verden,« tilføjer han.

Efter at have givet 'thumbs-up' (hvilket kan ses til sidst i videoen øverst, red.) blev pressen bedt om at forlade lokalet, så Donald Trump og Kim Jong-un kunne tale på tomandshånd. Mødet varede omkring 41 minutter, og efterfølgende fortalte Trump, at det var gået 'rigtig, rigtig godt'.

»Vi har et fremragende forhold,« lød det fra præsidenten.

De to mødes for blandt andet at diskutere atomnedrustning i Nordkorea og mildere sanktioner mod landet.

»Ved at samarbejde kan vi finde ud af det. Vi vil løse det,« sagde Donald Trump blandt andet til Kim Jong-un, mens pressen var til stede i mødelokalet.

Trump har tidligere kaldt den nordkoreanske leder for 'den lille raketmand' og sagt, at 'intet regime har undertrykt sit eget folk mere brutalt end det onde diktatur i Nordkorea'. Forud for tirsdagens topmøde var ordlyden dog en helt anden.

»Jeg forventer, at vi får et fantastisk forhold. Det er en ære at være her,« sagde præsidenten til den fremmødte presse.

Det er første gang i historien, at en siddende amerikansk præsident og en nordkoreansk leder mødes. Topmødet finder sted på et eksklusivt hotel på øen Sentose ud for Singapore.

