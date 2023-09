I den grynede video står Mark Dickey op i hulen, hvor han befinder sig mere end en kilometer under Jordens overflade.

»Som man kan se, står jeg op, jeg er vågen, og jeg taler, men jeg er ikke helet indvendigt, og jeg har brug for meget hjælp til at komme ud,« siger han.

Den 40-årige amerikanske huleklatrer er lige nu hovedpersonen i den store redningsaktion, der har udviklet sig hele ugen i Tyrkiet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Først nu er der kommet mere detaljerede oplysninger om, hvad der foregår.

Marck Dickey befinder sig i cirka en kilometers dybde. Foto: Foto fra video Vis mere Marck Dickey befinder sig i cirka en kilometers dybde. Foto: Foto fra video

Allerede i sidste uge fik Mark Dickey det således meget dårligt under sin tur ind i den dybe Morca-hule i de tyrkiske Taurusbjerge. Det er den tredjedybeste hule i Tyrkiet med sine 1.276 meter.

Ifølge oplysninger fra den tyrkiske forening af huleklatrere skulle han have fået alvorlige indre blødninger 1.120 meter ind i den meget ufremkommelige hule.

Han er siden blevet transporteret tilbage til den såkaldte basecamp 1.040 meter inde i hulen, hvor han har fået seks poser blod.

I løbet af ugen er både læger og redningshold løbende nået frem til det sted, hvor Mark Dickey befinder.

I alt 150 personer er involveret i redningsaktionen – der beskrives som 'meget sjælden og yderst vanskelig'.

»Det tager en til to dage for information at nå frem og tilbage, så jeg ved ikke helt, hvad der foregår,« siger Mark Dickey i videoen, der er blevet offentliggjort sent torsdag (se den øverst i artiklen):

»Men jeg ved, at den hurtige respons fra den Tyrkiske regering til at få den medicinske hjælp, jeg havde brug for, frem til mig, reddede mit liv. Jeg var meget tæt på at dø.«

Selvom huleklatrerens tilstand altså er bedre, venter der stadig et stort arbejde på at få ham ud fra lejren i en kilometers dybde, hvor der kun er få grader varmt.

Det skyldes, at hulen er meget smal, ekstremt stejl og består af mange snoede passager.

At Mark Dickey sandsynligvis skal ligge på en båre, komplicerer yderligere opgaven.

»De forventer, at det varer ti dage. Det kan vare længere, hvis hans tilstand bliver værre, eller det kan tage kortere tid, hvis han får det bedre,« siger Bulent Genc fra den tyrkiske huleklatrerforening.