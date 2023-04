En amerikansk dommer har idømt Claudia Díaz, der var sygeplejerske for den for længst afdøde venezuelanske præsident Hugo Chávez, til 15 års fængsel.

Den samme dom fik hendes mand, Adrián Velásquez, der var præsident Chávez chef for sikkerheden.

Claudia Díaz blev udnævnt til Venezuelas finansminister af Hugo Chávez. Hendes dom er kun den seneste, som Venezuelas tidligere topfolk har fået i USA.

Ægteparret er fundet skyldige i at have hvidvasket millioner af dollar, som de havde modtaget som bestikkelse fra en venezuelansk mediemogul.

Her er Adrián José Velásquez Figueroa på vej ind til en høring om udvisningen til USA fra Spanien i oktober 2021. Foto: Cézaro De Luca Vis mere Her er Adrián José Velásquez Figueroa på vej ind til en høring om udvisningen til USA fra Spanien i oktober 2021. Foto: Cézaro De Luca

De havde selvfølgelig begge nægtet sig skyldige og sagt nej tak til en tilståelsesaftale.

Claudia Díaz og hendes mand Adrián Velásquez blev anholdt i Spanien i 2018. De levede der et godt liv uden at mangle noget.

Hun fortalte BBC i et interview i 2018, at deres formue var optjent af hendes mand, før hun lærte ham at kende.

Men nu oplyser en ret i den amerikanske delstat Florida, at parret havde hvidvasket millioner af dollar og modtaget bestikkelse af mediemogulen Raúl Gorrín. Det var sket under Díaz tid som finansminister fra 2011 til 2013.

De to advokater Andrew S. Feldman (tv.) og Marissel Descalzo (th.), der repræsenterer de to sigtede, taler med pressen uden for retten i Miami, USA, 19. april 2023. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Vis mere De to advokater Andrew S. Feldman (tv.) og Marissel Descalzo (th.), der repræsenterer de to sigtede, taler med pressen uden for retten i Miami, USA, 19. april 2023. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Raúl Gorrín fik lov til at købe amerikanske dollar til en billigere kurs – og han solgte dem på det sorte marked med en stor profit.

Gorrín ejer nyhedsmediet Globovisión. Han optræder på listen over 'mest eftersøgte' af de amerikanske immigrationsmyndigheder. Det menes at han er i den venezuelanske hovedstad Caracas.

Som sergent i flåden havde Claudia Díaz et usædvanligt karriereforløb. Hun var en del af præsidentens æresgarde, før hun blev en del at holdet, der behandlede den cancerramte Hugo Chávez.

Selvom hun absolut ingen baggrund havde inden for finansverdenen, så blev Claudia Díaz udnævnt til finansminister af Chávez. Hun havde posten fra 2011 til præsidentens død i 2013.

Den afdøde præsident for Venezuela, Hugo Chávez. Foto: AFP Vis mere Den afdøde præsident for Venezuela, Hugo Chávez. Foto: AFP

Hun og hendes mand flyttede derefter til Spanien. Deres luksuriøse livsstil betød, at myndighederne blev mistænksomme.

De blev udleveret til USA sidste år.

De amerikanske myndigheder har bragt mange tidligere venezuelanske topfolk for retten.

Det har blandt andet skyldtes, at mange har købt huse i Florida eller brugt amerikanske banker til at gemme deres millioner.