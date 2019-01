Den kinesiske teknikgigant Huawei har fyret den ansatte i Polen, der fredag blev anholdt for spionage.

Huawei har fyret en ansat i Polen, der fredag blev anholdt mistænkt for spionage. Huawei skriver i en kommentar, at hans handlinger ikke har nogen relation til selskabet.

Fredag fortalte den polske sikkerhedstjeneste, at to personer - en kinesisk statsborger og en polak - var anholdt på grund af mistanke om spionage.

- Huawei har besluttet af afslutte ansættelsesforholdet for "Wang Weijing, der er anholdt mistænkt for at have brudt polsk lov. Handlingerne, han er anklaget for, har ingen relation til selskabet.

- Vi har truffet dette valg i overensstemmelse med Huaweis ansættelsesforhold, da episoden har bragt Huawei i miskredit. Huawei lever op til alle love og regler i lande, hvor selskabet operer, og vi kræver, at alle ansatte gør det samme, skriver Huawei i en kommentar til sagen.

Det kinesiske udenrigsministerium sagde fredag til nyhedsbureauet AFP, at det er "dybt bekymret" over anholdelsen af en kinesisk statsborger.

Polsk tv oplyste desuden, at sikkerhedstjenesten havde ransaget Huaweis kontor fredag. Det samme er sket i den polske afdeling af teleselskabet Orange.

Huawei er i strid modvind, da en lang række lande og sikkerhedstjenester advarer imod at bruge selskabet til kritisk teleinfrastruktur. Det gør de, da de mener, at Kina kan bruge selskabet, og at det dermed udgør en sikkerhedsrisiko.

Samtidig står Huawei midt i handelskrigen mellem USA og Kina.

Norge har oplyst, at man overvejer at udelukke den kinesiske telegigant fra at byde på en kommende udbygning af mobilnettet.

- Norge deler USA og Storbritanniens bekymringer og er bekymret for, at private og statslige aktører i Norge er udsat for spionage, sagde justitsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

I Danmark fik den norske melding SF til at udtrykke bekymring for en mulig risiko ved at lade Huawei byde ind på mobiludbygningen i Danmark.

