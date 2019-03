Telegiganten øger indsats for at berolige EU's ledere og åbner et laboratorium for cybersikkerhed i Bruxelles.

Huawei har åbnet et laboratorium for cybersikkerhed i Belgiens hovedstad, Bruxelles, hjertet af Den Europæiske Union.

Således intensiverer den kinesiske telegigant sin lobbyvirksomhed rettet mod EU's ledere. Det sker i kølvandet på beskyldninger fra USA, om at telegigantens udstyr udgør en national sikkerhedsrisiko.

Åbningen af laboratoriet, Cyber Security Transparency Centre, fandt sted tirsdag. Her kan erhvervskunder komme og studere de kildekoder, der ligger bag Huaweis netværksudstyr. Kunderne kan også afprøve udstyret.

Åbningen af laboratoriet sker midt i en ophedet konflikt mellem USA og Kina over troværdigheden af Huawei Technologies, verdens største producent af teknologi til de nye højhastigheds 5G-netværk.

USA har drevet lobbyvirksomhed over for allierede lande og selskaber og advaret om mulig spionage gennem 5G-udstyret.

/ritzau/AP