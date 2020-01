Når briterne fredag forlader EU, er Nigel Farages arbejde gjort. Han vil savne dramaet, fortæller han.

Storbritanniens mest højlydte EU-skeptiker, Nigel Farage, tæller timerne, til at hans land forlader Den Europæiske Union. Når det sker, planlægger han at trække sig tilbage fra rampelyset.

Efter mere end 20 år i Europa-Parlamentet er han i disse dage ved at rydde sit kontor i hjertet af Bruxelles.

- Jeg kommer til at savne dramaet, siger han.

Den 55-årige englænder tilføjer, at han bestemt ikke vil savne Bruxelles - hjemsted for de mange EU-institutioner.

- Der er få mennesker, især i politik, som opnår deres drøm. Det har jeg på mange måder gjort, siger han.

Nigel Farage begyndte sin karriere som en politisk outsider og slutter den på toppen som en personificeret hr. Brexit.

Den tidligere finansmand var blandt grundlæggerne af det højreorienterede parti UK Independence Party (Ukip) i begyndelsen af 1990'erne.

I løbet af årene overlevede partiet et væld af skandalesager, herunder parlamentsmedlemmers tvivlsomme forbrug, beskyldninger om racisme og sexisme, interne magtkampe og Farages påståede affærer, før partiet vandt stort i 2015.

Nigel Farage trak sig som formand for partiet i 2016, efter folkeafstemningen om brexit havde leveret det resultat, han så længe havde kæmpet for: Et flertal for "leave".

Godt to år senere - i november 2018 - grundlagde han Brexitpartiet.

Men efter fredagens fejring, som markerer Storbritanniens exit fra EU klokken 23.00 lokal tid i London, vil Farage trække sig tilbage fra politik, fortæller han.

- Medmindre at Boris Johnson (den britiske premierminister, red.) laver kludder i det hele, siger han.

Nigel Farage vil fortsat følge de efterfølgende forhandlinger i kølvandet på brexit. Og han understreger, at han ikke vil trække sig tilbage fra det offentlige liv.

- Jeg vil skrive, tale og kommentere, siger han om sine planer for fremtiden.

/ritzau/dpa