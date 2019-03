Forsvaret i Sverige fik sig lidt af et forklaringsproblem efter, at en af deres piloter havde været ude og flyve.

En pilot havde blot fløjet den planlagte rute, men alligevel fik hans arbejde en del kritik.

Flyruten viste en noget kunstnerisk form. Nogle vil nok kalde den bemærkelsesværdig.

For hvis man tracker flyruten, så kan man se, at den har form som en stor penis, skriver Aftonbladet.

I tirsdags fløj et Saab SK60-fly, som tilhører det svenske forsvar, rundt om Blekinge-området i det sydlige Sverige. Flyveruten blev tracket af Flightradar24, og her spotttede man altså, at ruten kunne forestille en stor penis.

»Jeg kan bekræfte at der er en pilot fra F17, der udførte en regelmæssig strækning og fløj den rigtige rute. Det er en ren tilfældighed,« siger kommunikationschef for Blekinge Flight Fleet, Helene Nyberg til Aftonbladet og fortsætter:

»Jeg har talt med piloten, og han var helt uvidende,« svarer hun.

Dette er ikke første gang piloter har, bevidst eller ubevidst, tegnet en penis i skyerne. I november 2018 blev to amerikanske piloter beordret ned på jorden igen, efter at de havde fløjet en rute, der lignede en penis.

På Twitter blev manøvreren kritiseret, men også meget rost for, hvor præcist det arbejde, piloterne har gjort. Året efter måtte flåden igen undskylde, da det samme skete med et af deres fly, da de fløj over Washington.