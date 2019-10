Tirsdag blev politibetjenten Amber Guyger idømt ti års fængsel for at have skudt og dræbt sin underbo, Botham Jean.

Hovedvidnet i den sag var 28-årige Joshua Brown, der boede i samme bygning som Guyger og Jean. Han blev dræbt fredag i den amerikanske by Dallas.

Brown blev fundet på en parkeringsplads med adskillige skudsår, hvorefter han blev kørt på hospitalet, men hans liv stod ikke til at redde.

Politiet ved ikke, hvem gerningsmændene til mordet var.

Amber Guyger er blevet idømt ti års fængsel. Foto: Dallas County Jail

Advokaten for Jean familien, Lee Merrit, har udtalt, at hele familien er knuste over Browns død. Han tilføjer, at Brown var et hovedvidne, og de behøver ham for at få svar. Det skriver USA Today.

Sagen startede i september 2018, hvor Guyger skød og dræbte Botham Jean. Guyger var ikke på arbejde, men hun var alligevel iført uniform.

Amber Guyger forklarede sig med, at hun tog fejl af hendes og Jeans lejlighed og troede, at Jean var en indbrudstyv.

Guyger blev fyret fra sit arbejde som politibetjent i Dallas kort tid efter skyderiet.

Et overraskende billede i retten, hvor den afdødes bror beder om at kramme Amber Guyger. Foto: TOM FOX

28-årige Brown vidnede i sagen, hvor han sagde, at han var i bygningen, da mordet skete. Han fortalte, at det lød som et overraskende møde mellem to personer, hvorefter han hørte skud.

Sagen om Amber Guyger har trukket mange overskrifter i USA, fordi der er stor fokus på sager, hvor hvide betjente skyder sorte mennesker.

De ti års fængsel, som Guyger har fået, synes støtterne til Jean ikke er nok. De synes som minimum, at hun skulle have haft 28 år bag tremmer.

Det skyldes, at Botham Jean ville have været 28 år, hvis han var i live i dag.