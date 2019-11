En nyindspillet amerikansk gyserfilm har vist sig at være lidt mere troværdig end tilsigtet.

Selvom det er skuespilleres fornemmeste opgave at spille en rolle så overbevisende som muligt, er hovedrolleindehaveren i den kommende gyserfilm 'From the Dark' lige lovlig realistisk.

Blot én dag efter filmindspilningerne sluttede, blev 30-årige Aisling Tucker Moore-Reed nemlig sigtet for drab.

Ifølge Mail Tribune skød og dræbte hun sin 63-årige onkel, Shane More, tilbage i 2016.

Dengang påstod skuespillerinden, at der var tale om selvforsvar, og hun blev løsladt mod kaution. I løbet af de fem måneder, hvor hun var på optagelse i forbindelse med den kommende gyserfilm, fandt politiet dog videooptagelser på en telefon, som viste en anden sandhed.

På videoen ser man angiveligt Aisling Tucker Moore-Reed skyde sin onkel blot ti sekunder efter, han ankommer til hendes bedstemors hjem i det sydlige Oregon, som var centrum for en betændt familiekonflikt.

Man hører angiveligt også skuespillerinden råbe skældsord, da hun finder ud af, at onklen ikke med det samme er død af sine kvæstelser.

»Det var næsten som om, hun var sur over, at han ikke var død. For mig var det et afgørende bevis,« har dommer i Jackson County, Lisa Greif, udtalt ifølge Oregon Live.

Fundet af videoen resulterede i, at Aisling Tucker Moore-Reeds sigtelse blev opjusteret fra uagtsomt manddrab til forsætligt drab. Lige nu sidder hun varetægtsfængslet uden mulighed for at komme ud mod kaution. Hendes sag ventes at komme for retten i december.

Historien, som i sig selv er uhyggelig, bliver næsten endnu mere grum, når den ses i lyset af, at den 30-årige skuespillerinde i den kommende gyserfilm 'From the Dark' optræder i en scene, hvor hun på lignende vis skyder en person.

Produktionsselskabet bag filmen har da også været ude og beklage den uheldige casting af skuespiller til filmens hovedrolle.

'Vi havde absolut ingen ide om, hvem hun var. Tilgiv os. Vi forsøger vores bedste at gøre udgivelsen af filmen til en realitet uden at såre nogen i processen,' skriver de på crowdfunding-hjemmesiden Indiegogo.