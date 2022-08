Lyt til artiklen

Den hovedmistænkte for drabene på fire muslimske mænd i New Mexicos største by, Albuquerque, er nu tilbageholdt.

Det oplyser politichefen, Harold Medina, tirsdag i et opslag på Twitter.

»Vi sporede køretøjet, der menes at være involveret i et nyligt mord på en muslimsk mand i Albuquerque. Chaufføren blev tilbageholdt, og han er vores primære mistænkte for mordene,« lyder det i tweetet.

Fredag blev 25-årige Naeem Hussain dræbt, og det var fjerde gang inden for blot et år, at en muslim blevet dræbt i den amerikanske delstat - tre af dem fra Pakistan og medlemmer af dem samme moske.

Foruden Naeem Hussain tæller det 27-årige Muhammad Afzaal Hussain, som arbejdede som byplanlægger i byen Espanola. Han blev skudt mandag uden for sit hjem.

Den anden var 41-årige Aftab Hussein, som blev fundet skuddræbt i nærheden af Albuquerques internationale distrikt.

Delstatens guvernør har tidligere kaldt rækken af drab »målrettede« og alle fire drab menes at have forbindelse.

Ifølge politiet er det på baggrund af de dræbtes etnicitet og religion, drabene har fundet sted.

New Mexicos guvernør, demokratiske Michelle Lujan Grisham, har sørget for, at der bliver indsat ekstra politi i Albuquerque for at efterforske drabene, har hun bekræftet på Twitter.

»De målrettede drab på Albuquerques muslimske beboere vækker vrede og er fuldstændigt uacceptable,« lød det blandt andet.

New Mexicos politi får blandt andet hjælp fra det amerikanske forbundspoliti, FBI, i efterforskningen, hvor en række andre politienheder desuden også er inde over sagen.