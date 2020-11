Den 43-årige tysker Christian B., som er hovedmistænkt for drab på Madeleine McCann og sidder fængslet i hjemlandet for narkosmugling, har fået alvorlige tæsk.

I forbindelse med en høring omkring sin mulige prøveløsladelse fik han så mange bank i en celle, at han måtte på hospitalet for at blive behandlet for blandt andet to brækkede ribben.

Det skriver Sky News.

Christian B. var ifølge mediet blevet tranporteret fra sin celle i et fængsel i Kiel, hvor han afsoner, til retten i Braunschweig, hvor han blev overfaldet inden han nåede til høringen, der potentielt kan give ham en tidlig prøveløsladelse fra sin narkodom.

Den pædofilidømte vaneforbryder, som desuden har en dom på syv års fængsel for voldtægt af en 72-årig kvinde hængende over hovedet, fik ifølge sin advokat Friedrich Fulscher ikke hjælp af fængselsvagterne, og han har ifølge Sky News indgivet en officiel klage.

Statsanklageren i Braunschweig, Hans Christian Wolters, har flere gange udtalt, at Madeleine McCann er død, og Christian B. har slået hende ihjel.

»Vi har ikke liget eller dele af liget, men vi har stærke nok beviser til at fastslå, at vores mistænkte slog Madeleine McCann ihjel,« har den tyske statsanklager tidligere sagt.

De har imidlertid ikke beviser nok til at få den formodede gerningsmand dømt, og derfor pågår efterforskningen stadigvæk.

Dengang treårige Madeleine McCann forsvandt fra et hotelværelse i 2007, og er aldrig blevet set siden.