Så står han der.

Fredag formiddag har offentligheden for første gang fået Christian Brückner at se.

Den 47-årige tyske mand, der er tysk politis hovedmistænkte for mordet på den lille, britiske pige Madeleine McCann, er iført håndjern mødt op i retten i Braunschweig. Det skriver Bild.

Her er han tiltalt i en helt anden sag: For tre grove voldtægter af tre forskellige kvinder og to seksuelle overgreb mod børn.

Retssagen er gået i gang med 38 minutters forsinkelse. Foto: Julian Stratenschulte/Ritzau Scanpix Vis mere Retssagen er gået i gang med 38 minutters forsinkelse. Foto: Julian Stratenschulte/Ritzau Scanpix

Christian Brückner har siddet fængslet i de senere år, dømt for endnu en voldtægt, så han var allerede i fængsel, da tysk politi begyndte at rettet fokus mod ham i den højtprofilerede Maddie-sag i 2019.

Derfor har offentligheden heller ikke set ham før.

På den baggrund har medieopbuddet ved retsbygningen i Braunschweig været massivt hele fredagen.

Det har også betydet, at selve retshandlingerne først har kunnet gå i gang med 38 minutters forsinkelse.

Han var iført håndjern. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Han var iført håndjern. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Men selv om den retssag, der altså begynder i dag, ikke har nogen direkte forbindelse til Maddie-sagen, kan den alligevel få en stor betydning i den sammenhæng.

For to centrale vidner går igen i begge sager.

»Hvis retten tror på disse vidner, kan det have en positiv indvirkning på efterforskningen i Maddie-sagen,« som Christian Wolters, talsmand for anklagemyndigheden i Braunschweig, har sagt om den forestående sag.

Videre har de voldtægter og overgreb, som Christian Brückner her står anklaget for at have stået bag, fundet sted i Portugal mellem 2000 og 2017.

I samtale med sin advokat. Foto: Filip Singer/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere I samtale med sin advokat. Foto: Filip Singer/EPA/Ritzau Scanpix

Her boede han i samme område ved Algarvekysten, hvor Madeleine McCann forsvandt sporløst fra en hotellejlighed i Praia da Luz i 2007.

Der er afsat 29 dage til retssagen mod Christian Brückner i Braunschweig, og den forventes at slutte i juni.

Bild skriver, at første dag i retten udelukkende omfatter oplæsning af anklageskriftet, som skulle være særdeles omfattende.

Endnu er der ikke rejst tiltale mod Christian Brückner i Maddie-sagen.