Houthi-bevægelsen i Yemen hævder onsdag aften at have udført droneangreb mod amerikansk skib i Adenbugten.

Det oplyser UKMTO, som er en gren af den britiske flåde, som overvåger farvande i Mellemøsten, skriver Washington Post.

Der er tale om et droneangreb mod skibet Genco Picardy, som befandt sig i Adenbugten cirka 110 kilometer sydvest for Aden.

Ifølge Washington Post har kaptajnen ombord indrapporteret, at der var udbrudt brand ombord. Men den er efterfølgende blevet slukket.

»Fartøj og besætning er sikre og fortsætter til den næste havn,« lyder det i kaptajnens rapport.

Ifølge satellitdata har skibet ligget ud for Saudi-Arabien i de seneste dage, da det har været på vej mod Indien.

For to dage siden befandt skibet sig i Det Røde Hav. Det blev angrebet i Adenbugten syd for Yemen. Foto: Vesselfinder

På hjemmesiden vesselfinder.com kan man se, at Genco Picardy for to dage siden befandt sig i Det Røde Hav.

Houthierne har hævdet, at de kun har angrebet skibe med det formål at støtte Hamas og de palæstinensere, der er fanget i Gaza-striben under Israels krig mod Hamas.

USA har sammen med allierede udført tre omgange med angreb mod mål med houthi-forbindelse inden for den seneste uge.

Adenbugten er det farvand, som fører ind til Det Røde Hav, og som ligger umiddelbart syd for Yemens kystlinje.

Genco Picardy er et fragtskib, som er 189 meter langt.