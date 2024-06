Eilat ved Det Røde Hav er blevet angrebet med ballistisk missil, meddeler houthibevægelsen.

Houthibevægelsen hævder at have angrebet et militært mål ved den israelske kystby Eilat med et ballistisk missil mandag aften.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som henviser til en udtalelse fra bevægelsens talsperson, Yahya Saree.

Eilat ligger i det sydligste Israel ud til Det Røde Hav og er normalt en populær feriedestination.

Israel har ikke bekræftet, at der er sket et angreb på stedet.

Houthierne har et par gange tidligere hævdet at have angrebet Eilat.

Men generelt er langt de fleste af bevægelsens angreb rettet mod skibe, der sejler i Det Røde Hav og Adenbugten ud for Yemen.

Ifølge houthierne selv sker angrebene i solidaritet med palæstinenserne og i protest mod Israels krig mod Hamas i Gaza.

Houthibevægelsen er allieret med Hamas. Bevægelsen har gentagne gange siden november affyret droner og missiler mod Det Røde Hav, Bab al-Mandab-strædet og Adenbugten.

Det har tvunget speditører til at omdirigere skibe til længere og dyrere rejser rundt om det sydlige Afrika.

Tilmed har angrebene skabt frygt for, at Israel-Hamas-konflikten spreder sig og destabiliserer Mellemøsten yderligere.

I marts oplyste bevægelsen, at rækkevidden for angreb ville blive udvidet, så den også ville angribe skibe i Det Indiske Ocean.

25. april oplyste houthibevægelsen også, at tre skibe var blevet angrebet. Det skete efter to ugers pause i angreb på skibstrafikken ud for Yemen.

