To personer fra Sydkorea skulle være om bord på et af de skibe, der blev angrebet i Det Røde Hav.

Yemenitiske houthi-oprørere har beslaglagt to sydkoreanske skibe.

To personer fra Sydkorea skulle være om bord på et af skibene, oplyser en embedsmand fra det sydkoreanske udenrigsministerium natten til tirsdag.

De tre skibe skulle være blevet beslaglagt i den sydlige del af Det Røde Hav.

Den saudiskledede koalition, der kæmper mod houthi-oprørerne, udtalte mandag, at oprørerne havde beslaglagt et skib, der var i gang med at bugsere en sydkoreansk boreplatform i den sydlige del af Det Røde Hav.

