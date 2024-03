USA oplyser, at dets destroyer har nedskudt raket, der var beregnet for "Torm Thor", som er ubeskadiget.

Yemens houthi-oprørere oplyser søndag, at de har affyret en række raketter mod det danskejede olietankskib "Torm Thor" i Adenbugten.

Skibet sejler under amerikansk flag.

Der er også gennemført droneangreb mod et amerikansk flådefartøj, hedder det ifølge nyhedsbureauet Reuters.

USA's centralkommando (Centcom) oplyser, at en amerikansk destroyer, "USS Mason", lørdag nedskød en raket, som man formoder skulle have ramt "Torm Thor".

- Hverken "USS Mason" eller "Torm Thor" blev beskadiget, og der var ingen tilskadekomne, skriver Centcom på mediet X.

Af tjenesten VesselFinder fremgår det, at det danskejede tankskib søndag befinder sig ud for Djibouti.

Ifølge mediet Shippingwatch opereres "Torm Thor" af det amerikanske selskab Seabulk Tankers.

En talsmand for Torm bekræfter hændelsen over for ShippingWatch og tilføjer, at rederiet er i løbende kontakt med sin amerikanske partner, der opererer skibet.

"Torm Thor" ejes af det danske rederi, men sejler under amerikansk flag og har en amerikansk besætning ombord.

Skibet sejlede indtil 2023 under dansk flag. Her blevet det udflaget til USA ifølge ShippingWatch.

Det skete i forbindelse med en partnerskabsaftale mellem rederiet Torm og Seabulk Tankers.

/ritzau/