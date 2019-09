Flere hundrede saudiarabiske soldater er blevet taget til fange i et angreb, påstår Yemens houthi-oprørere.

Houthi-oprørere i Yemen påstår at have tilfangetaget hundredvis af saudiarabiske soldater.

Det skriver flere internationale medier, blandt andet nyhedsbureauet Reuters.

Hverken BBC eller Reuters har kunnet få bekræftet oplysningerne fra saudiarabisk side eller af uafhængige kilder.

Meldingen fra houthi-oprørerne kom lørdag.

I alt tre "fjendtlige militærbrigader er nedkæmpet" i Houthi-angrebet, meddeler en houthi-talsmand ifølge Reuters.

Tilfangetagelsen har angiveligt fundet sted i løbet af de seneste dage og skal være sket nær den saudiarabiske by Najran.

Oberst Yahiya Sarea siger, at de saudiarabiske styrker har lidt "store tab både i forhold til liv og maskineri", skriver BBC.

Billeder af de tilfangetagne vil blive vist på den houthi-drevne tv-kanal Al Masirah søndag, tilføjer han.

Krigen i Yemen har været i gang siden 2015, hvor houthi-oprørerne indtog Yemens hovedstad, Sanaa.

Krigen står mellem houthi-oprørerne og Yemens regering. Den kaldes af FN for "verdens værste humanitære katastrofe".

Houthi-oprørerne er støttet af Iran, mens Yemens regering er støttet af en saudiarabisk-ledet koalition. Den koalition støttes af USA.

På det seneste har Houthi-oprørerne øget mængden af missil- og droneangreb mod saudiarabiske byer, og oprørerne har også taget skylden for det store angreb på to saudiarabiske olieanlæg, skriver Reuters.

Det er til gengæld blevet afvist af Saudi-Arabien, der giver Iran skylden. Iran afviser at stå bag.

Krigen anses i høj grad som en kamp om magten på Den Arabiske Halvø mellem fjenderne Iran og Saudi-Arabien.

Houthierne afviser imidlertid at skulle lade sig styre af Iran og mener i stedet, at de kæmper mod et korrupt system.

20. september meddelte houthierne, at de ville stoppe missil- og droneangreb, hvis den saudiskledede koalition samtidig stopper angreb mod Yemen. Endnu har Saudi-Arabien ikke svaret på den udmelding, skriver Reuters.

/ritzau/