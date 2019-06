Efter næsten 24 timers eftersøgning blev magikeren Chanchal Lahiris livløse krop fundet. Den var drevet næsten to kilometer fra stedet, hvor den indiske mand havde forsøgt at lave et Houdini-inspireret trick i floden Hooghly.

Han havde forsøgt den amerikanske magiker Harry Houdinis berømte undervandstrick – men det gik frygteligt galt: Han kom aldrig op af vandet.

»Hans krop vaskede op omkring to kilometer fra, hvor han blev sænket ned, og han blev identificeret af familiemedlemmer sent mandag aften,« sagde en politibetjent ved stationen i Kolkata.

»Hans hænder var frie, men hans føddet var stadig bundet sammen af kæder og reb,« tilføjede politibetjenten.

Magikeren Chanchal Lahiri bliver sænket ned i floden Hooghly søndag. Foto: AFP Vis mere Magikeren Chanchal Lahiri bliver sænket ned i floden Hooghly søndag. Foto: AFP

Den 40-årige magiker forsøgte tricket ved at blive sænket ned i Hooghly-floden i den østlige by Kolkata søndag.

En eftersøgning gik straks igang, da tilskuerne kunne se, at han ikke kom op igen.

De lokale medier sagde, at han tilsyneladende ikke havde forberedt sig godt nok på det risikable forsøg.

Han havde tidligere med succes prøvet at slippe fri under vand tilbage i 2013. Men dengang blev hans nummer opdaget, da tilskuerne fik øje på en falsk dør, der var let at opdage.

Det resulterede i en gang bank til den uheldige magiker.

Chanchal Lahiri gav et tv-interview før det fatale forsøg. I det fortalte han, at hans hænder og fødder var låst fast med seks låse, en stålkæde og reb.

»Det vil være meget svært at befri mig selv. Men skulle jeg gøre det, vil det være magisk. Hvis jeg ikke kan, vil det være tragisk,« sagde Lahiri med et smil.

Harry Houdini var født i Ungarn, men han blev berømt i USA som stuntmand.

Hans mest berømte trick var at blive bagbundet og sænket ned i New Yorks East River i 1912. Han kom op igen.