Taget på et hotel i Kars i det nordøstlige Tyrkiet er lørdag kollapset.

Det rapporterer flere tyrkiske medier, herunder Cumhuriyet Gazetesi.

Omkring 200 personer skulle angiveligt have været i bygningen, da taget styrtede sammen. En redningsaktion er i gang for at evakuere de sårede.

Mindst ti personer siges at være blevet sendt på hospitalet efter hændelsen.

Cumhuriyet Gazetesi skriver, at hændelsen skete under visningen af ​​en dokumentarfilm, i forbindelse med et jubilæum.

Ifølge Cumhuriyet Gazetesi siger guvernøren at ingen har livstruende skader som følge af hændelsen.