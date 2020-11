Igennem mange måneder har den norske hotelkonge Petter Stordalen kæmpet for at undgå yderligere fyringer under coronakrisen, men nu går den tilsyneladende ikke længere.

Hotelkæden Nordic Group, som Stordalen ejer, har udsendt opsigelser til kædens ansatte.

Det bekræfter Geir Økland, kommunikationsmedarbejder i Nordic Group, til det norske erhvervsmedie E24.

Det bliver til gengæld kun ved en bekræftelse.

Geir Økland ønsker ikke at oplyse, hvor mange fyringssedler, virksomheden har sendt ud, og han har således ikke yderligere kommentarer til sagen.

Manglende turister og konferencer på hoteller – og dermed manglende indtjening – er hovedårsagen bag afskedigelserne.

»Man har gennemført flere opsigelser på hovedkontoret. Nogle har sagt op frivilligt. Så vidt jeg ved, har der ikke været opsigelser lokalt,« siger Merethe Sutton, der er tillidsrepræsentant hos koncernen, til E24.

Petter Stordalen har siden coronaens udbrud ikke lagt skjul på, at 2020 i høj grad har været udfordrende for milliardærmanden.

I juni meddelte han, at han samlet set havde tabt op i mod en milliard norske kroner som følge af corona. Det svarer til omkring 700 millioner danske kroner.

Alene på Nordic Group havde han tabt 300 millioner kroner, hvorfor han var nødsaget til at tage et milliardlån i banken i bestræbelserne på sikre hotelkædens videre overlevelse.

I foråret sendte han 7.500 medarbejdere hjem og lukkede sine hoteller. Få måneder senere varslede han så fyringsrunder, såfremt coronakrisen ikke vendte. Det er altså det, der nu er sket.

Nordic Group har i alt 200 hoteller fordelt i Danmark, Sverige og Norge.