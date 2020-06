Den norske milliardær og hotelkonge Petter Stordalen har - som mange andre - mistet penge på grund af coronakrisen.

Alene på sine hoteller har han tabt omkring en milliard norske kroner.

Det fortæller han ifølge erhvervsmediet Finans i et interview med det svenske medie Dagens Industri.

»På hoteldelen er tabet omkring en milliard norske kroner (svarende til 690 millioner danske kroner, red.), og jeg er klar til, at vi mister mere,« siger han.

Det er særligt de lukkede grænser og aflyste rejser, der har ført til de store tab for den flamboyante norske milliardær.

Til Dagens Industri forklarer han dog, at der ser ud til at være et lyspunkt forude: Nemlig rejsebranchen.

Udover at eje en lang række hoteller - herunder i Danmark - ejer Petter Stordalen også rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group, der blandt andet omfatter Spies og Ving.

Til det svenske medie forklarer han, at da Ving i juni frigav sommerrejserne for næste år, 'eksploderede bookingerne' - og man fik flere end nogensinde før.

For tiden ligger Petter Stordalen i krig med forsikringsgiganten Codan, som han har sagsøgt.

Stordalens hotelimperium, Nordic Choice Hotels, har en epidemi-forsikring hos Codan, som ifølge Stordalen og Nordic Choice Hotels opfattelse bør dække den skadelige påvirkning af økonomien, som virusudbruddet har medført.

Men Stordalen har ikke fået så meget som en eneste krone.

For hos Codan mener man ikke, at Nordic Choice Hotels' forsikring dækker under det aktuelle coronaudbrud. Den strid kan du læse mere om i artiklen HER.