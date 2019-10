Hotelgæsterne troede ikke deres øjne, da børneunderholdningen på det populære Sunwing Side Beach-hotel i Tyrkiet begyndte.

Morgenbuffeten var netop overstået mandag og børneklubben Lollo & Bernie skulle med leg og sjov aflaste de mange børnefamilier omkring poolen.

De havde arrangeret, at børnene skulle lege tyv og politi. En af de kvindelige ansatte fik rollen som tyv og skulle derfor være maskeret.

Og blandt mange mulige former for udklædning valgte hun den forkerte.

»Stemningen blev meget mærkelig, og alle var meget chokerede. Hun løb rundt om poolen, og alle så, hvad der skete,« siger en hotelgæst til Aftonbladet.

For øjnene af de især mange svenske børnefamilier løb kvinden rundt i rollen som tyv med ansigtet malet sort.

Blackface Blackface er en gammel teatertradition, hvor hvide skuespillere malede sig sorte i ansigtet, gerne med stereotype forestillinger af, hvordan sorte mennesker ser ud. Praksissen eksisterer ikke længere på teatre, men er stadig at finde flere steder. Praksissen anses som ufølsom og nedladende overfor sorte.

Det faldt mange hotelgæster og forældre for brystet, da det af mange bliver opfattet som en stødende, nedgørende og stereotyp udklædning.

Det skyldes, at minder om en gammel teatertradition, hvor hvide skuespillere malede sig sorte i ansigtet for at imitere stereotype roller som sorte personer.

Det uheldige episode fandt sted, da børneunderholdningen Lollo & Bernie skulle lege med de yngste hotelgæster. Vis mere Det uheldige episode fandt sted, da børneunderholdningen Lollo & Bernie skulle lege med de yngste hotelgæster.

I daglig tale kalder man denne praksis for 'blackface', hvilket bliver opfattet som stødende og ufølsomt, hvilket derfor jævnligt skaber skandaler og overskrifter.

Hændelsen fandt sted på Sunwing Side Beach-hotel, hvor danske Spies og dets svenske søsterselskab Ving arrangerer ferier for skandinaviske børnefamilier.

Blandt mange af de svenske gæster, som Aftonbladet har talt med, var hændelsen dog langt fra børnevenlig og hyggelig.

De kalder det for 'ekstremt stereotypt' og 'alvorligt'.

En hvid skuespiller optræder med blackface udklædning under en festival i Ducasse d'Ath i byen Ath i Belgien, august 2019. Reuters. Foto: FRANCOIS LENOIR Vis mere En hvid skuespiller optræder med blackface udklædning under en festival i Ducasse d'Ath i byen Ath i Belgien, august 2019. Reuters. Foto: FRANCOIS LENOIR

Rejsearrangøren Ving fortæller, at den kvindelige medarbejder på ingen måde havde til hensigt at støde nogen, da hun klædte sig ud.

Hun ville blot skjule sit ansigt for børnene, så de ikke genkendte hende, og af lavpraktiske årsager, var ansigtsmaling den eneste udklædning, som var til rådighed.

»Normalt ville man bruge et tørklæde, skæg eller en paryk. Denne gang fandt medarbejderen ikke noget at dække sit ansigt med og desværre valgte hun at male sit ansigt sort med ansigtsmaling,« skriver pressemedarbejder hos Ving, Charlotte Hallencreutz, til Aftonbladet.

Rejsearrangøren tager sagen meget alvorligt og beklager meget, hvis det er blevet opfattet som stødende af hotellets gæster