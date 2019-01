»Det var et mareridt.«

Sådan beskriver førtidspensionist Elice Lunde det egyptiske hotel, der paradoksalt nok hedder Elysees Dream Beach Hotel.

Det var på selv samme lavprishotel i den egyptiske ferieby Hurghada, at to danskere blev fundet døde på deres værelser.

65-årige pensionist Verner Strunck døde nytårsaftensdag. Hans bedste ven og rejsemakker, Leif Kristensen, omkom to dage senere.

På billedet ses nogle af de ting, som hotellet serverede. Øverst til venstre ses agurker, der er nærmest udtørret. Nedunder er der nærmest brunt kyllingepålæg, og på højformatsbilledet ses noget, som Elice ikke helt ved, hvad er. Men det ligner utilberedt, rødt kød. Foto: Privatfoto/Elice Lunde Vis mere På billedet ses nogle af de ting, som hotellet serverede. Øverst til venstre ses agurker, der er nærmest udtørret. Nedunder er der nærmest brunt kyllingepålæg, og på højformatsbilledet ses noget, som Elice ikke helt ved, hvad er. Men det ligner utilberedt, rødt kød. Foto: Privatfoto/Elice Lunde

Alex Strunck, søn til Verner Strunck, mener, at hotellet bærer ansvaret.

Han har efter dødsfaldet læst flere alarmerende anmeldelser af hotellet, hvor kritikken især går på dårlig hygiejne og ulækre forhold i restauranten og på værelserne.

Det er en kritik, som Elice Lunde kun bakker op om:

»Det er det mest forbandede, klamme hotel, vi har været på. Og det er sagt mildt,« påpeger hun.

Alt var tørt. Selv agurkerne var tørre Elice Lunde

Kæresteparret fra Skive - Elice Lunde og Henrik Jespersen - besøgte Elysees Dream Beach Hotel i perioden fra den 26. oktober til den 2. november. Kun to måneder før Leif Kristensen og Verner Strunck omkom.

Ifølge Elice Lunde var maden uspiselig.

»Vi havde booket all inclusive, men maden var langt, langt under middel. Alt var tørt. Selv agurkerne var tørre. Og alle 'varme retter' var nærmere lunkne. Så vi nægtede nærmest at spise der,« fortæller hun.

Morgenen inden hjemrejse tog de chancen og spiste morgenmad på hotellet; en kulinarisk katastrofe, der ifølge Elices egne ord gjorde »wc’et til min bedste ven.«

Men det var ikke kun maden, den var gal med, pointerer Elice Lunde.

»Jeg har fået amputeret en del af mit ene ben, så vi bookede et handicap-venligt værelse. Værelset lugtede forfærdeligt, og der var brune mugplamager op ad væggene. Det 'handicap-venlige' bestod i, at der var et gribehåndtag ved badekaret, så man kunne rejse sig op efter et bad,« fortæller hun.

Den dårlige hygiejne var antageligt grunden til, at både Elice og hendes kæreste fik røde pletter på benene efter få dage på hotellet.

Kæresteparret blev ifølge Elices egen beretning opgraderet til et værelse, som var en del bedre.

Kæresteparret fra Skive skulle have indsendt en skriftlig klage til rejseselskabet Detur, som de rejste med, om hotellets ringe standard allerede dagen efter deres hjemkost. I dag – mere end to og en halv måneder senere – har de endnu ikke fået svar, ytrer de.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra rejseselskabet Detur både torsdag og fredag på henholdsvis telefon og e-mail, men det er ikke lykkes.