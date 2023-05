Fire stjerner, »fremragende« anmeldelser og en smuk beliggenhed med udsigt ud over Kvareli-søen.

Det lyder som oplagte rammer for en skøn tur væk fra byens larm i jagten på lidt luftforandring og ro.

Men det er ikke roen, der har omfavnet Kvareli Lake Resort i Georgien de seneste par dage.

Næ, i stedet har demonstranter placeret sig foran hotellets indgang for at råbe og kaste æg på minibusser ved indgangen, medier er fulgt trop for at dække begivenhederne, mens politiet har været nødsaget til at møde talstærkt op for at holde demonstranter ude – og endda anholde flere.

Årsagen er, at Sergev Lavrovs datter, Ekaterina Lavrova, angiveligt skulle være til bryllup på hotellet. Lavrov er Ruslands udenrigsminister, og efter Ruslands kortvarige og succesfulde krig mod landet i 2008 er ikke alle lige begejstrede for nabolandet. Ukraine-invasionen har kun gjort det værre.

Det skriver flere georgiske medier, herunder 1TV og Interpressnews.

Det er det tidligere parlamentsmedlem og formand for landets primære oppositionsparti, Nika Melia, der har råbt op om den russiske tilstedeværelse på hotellet.

»Lavrov-familiemedlemmernes ankomst i Georgien viser en kynisk indstilling mod Georgien og Georgiens befolkning,« siger han til 1TV.

Sergej Lavrov er udenrigsminister i Rusland og en af Vladimir Putins betroede. Her er de fotograferet sammen i Genève i 2021. Foto: Brendan Smialowski/AFP/Ritzau Scanpix

»Lavrov er manden bag blodbadet i 2008. Han og hans familiemedlemmer står bag aggressionerne i Ukraine. Nu vil de skåle for Putin og den russiske hær og for russisk sejr i Ukraine. Det er ufattelig kynisme,« siger Nika Melia.

Han er derfor taget ud til området omkring hotellet for at demonstrere og gøre opmærksom på, som han formulerer det, at Georgiens regering hænger sammen med Ruslands.

Hotellet selv afviser pure, at der er nogen gæster med Lavrov-efternavnet indlogeret.

Det sker, kun lidt mere end en måned efter at tusindvis af demonstranter samledes foran Georgiens parlament i Tbilisi for at vise deres utilfredshed med landets regering.

Oppositionen anklager regeringspartiet Georgisk Drøm for at være under russisk indflydelse og for at svække demokratiet gennem retsforfølgelse af politiske modstandere og en stigende kontrol med medier.

For eksempel sidder oppositionspartiet Forenet National Bevægelses tidligere præsident af landet, Mikheil Saakasjvili, fængslet for magtmisbrug, noget flere internationale grupper ifølge BBC kalder politisk motiveret.