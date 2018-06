En stor isbjørn brød søndag morgen ind på Isfjord Radio og blev i timevis, inden den krøb ud ad et vindue.

København. Tidligt søndag morgen fik Isfjord Radio, der ligger ved en polarstation på det vestlige Svalbard i det nordligste Norge, besøg af en isbjørn. Isbjørnen kunne i et godt stykke tid ikke komme ud igen.

Det skriver Svalbardposten og NRK.

- Jeg bor i en af hytterne ved stationen, og har et minuts gåtur hen til den. Det første, jeg så, var, at porten var brudt op, hvilket irriterede mig.

- Det er ikke lang tid siden, vi fik en ny port, fordi den gamle også var blevet ødelagt af en isbjørn, siger Malin Stark, stationschef, til Svalbarposten og fortsætter:

- Vi havde nogle sække med madaffald inden for døren, som jeg så var brudt op. Og så hørte jeg nogle lyde og tænkte, at bjørnen stadig var indenfor.

- Jeg blev ikke bange, men jeg fik et adrenalinsus, da det gik op for mig, at bjørnen var derinde.

Malin Stark fik vækket de 10 gæster og de andre ansatte på stationen, der også er et lille hotel.

Men isbjørnen blev indenfor og kunne øjensynligt ikke slippe ud. Det fik Malin Stark til at ringe efter en helikopter med hjælp.

I mellemtiden blev det klart for de tilstedeværende, at bjørnen var varm og stresset i huset.

Den knuste alle vinduerne og stak hovedet ud. Først da lyden af helikopteren nærmede sig, pressede bjørnen sig gennem et lille vindue.

- Efter at være spærret inde i flere timer var lyden af helikopteren nok den motivation, han havde brug for. Isbjørne bliver skræmt af den lyd, siger Malin Stark til NRK.

Ingen kom til skade, men isbjørnen havde spist en pose chokolade og noget madaffald samt knust en masse vinflasker.

- Det er ikke ukendt, at isbjørne har en forkærlighed for mad og madlugt.

- Men det er alligevel ikke ofte, at de går i huse eller hytter, hvor mennesker opholder sig, siger betjent Vidar Andersen, der ankom med helikopteren, til NRK.

/ritzau/