Folk flygter fra Intercontinental Hotel i Afghanistans hovedstad, efter angribere trænger ind i hotel.

Kabul. Op mod fire bevæbnede mænd har lørdag aften angrebet Intercontinental Hotel i den afghanske hovedstad, Kabul. Tre timer efter angrebet startede, meldes to af angriberne dræbt.

Samtidig meldes foreløbig fem mennesker såret under angrebet, siger en talsmand for indenrigsministeriet. Imens er specialenheder natten til søndag i gang med at sikre de øvrige etager i hotellet.

Mediet ToloNews citerer et øjenvidne, det have held til at flygte, for, at cirka 15 mennesker er dræbt eller såret.

Lidt tidligere skrev nyhedsbureauet Reuters, at der var udbrudt brand i bygningen, og at hotellets gæster og ansatte flygtede fra stedet.

Ifølge indenrigsministeriets talsmand blev der stadig skudt inde i hotellet.

Angriberne havde stukket et køkken på hotellets tredje sal i brand. Men det er lykkedes at få slukket branden, siger talsmanden.

- Næsten halvdelen af tredje etage er udbrændt, fortæller han.

Talsmanden siger, at det fortsat er vanskeligt at få overblik over, hvor mange der var på hotellet, og om der er taget gidsler. Men det er lykkedes de fleste af dem, der var inde i bygningen, at komme ud.

En talsmand for politiet i Kabul siger, at der lød mindst to eksplosioner inde i hotellet.

Intercontinental Hotel bruges som overnatningssted og mødested for Kabuls elite og mange udenlandske gæster.

Ingen har umiddelbart taget skylden for angrebet. En talsmand for Taliban vil over for nyhedsbureauet dpa hverken bekræfte eller modsige, at det er de afghanske oprørere, der står bag.

Hotellets manager, som det lykkedes at slippe uskadt ud, fortæller Reuters, at angriberne nåede ind i hotellet gennem et køkken. Folk flygtede, og der blev skudt fra alle sider.

Angriberne havde tilsyneladende et stort antal håndgranater.

/ritzau/dpa