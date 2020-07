Ejeren af et hospital i Bangladesh er blevet anholdt under mistanke om, at han har udstedt flere tusinde falske negative coronavirus-testresultater.

Manden blev angiveligt anholdt, mens han forsøgte at flygte til Indien iført en burka. Inden da havde en ni dage lang menneskejagt stået på for at finde ham.

Det skriver The Guardian.

Hospitalsejeren, Mohammad Shahed, er en blandt et dusin folk, der bliver tilbageholdt af myndighederne, da de anklages for at have udstedt falske certifikater til patienter i Uttara og Mirpur. Certifikaterne oplyste, at personer ikke var smittet med virus - selvom de ikke var blevet testet.

»Han blev anholdt ved en flod nær grænsen, mens han forsøgte at flygte til Indien. Han var iført en burka,« fortæller en talsmand fra politiet, Ashique Billah, ifølge The Guardian til nyhedsbureauet AFP.

»Hans hospital udførte 10.500 coronavirus-tests. Ud af dem var 4.200 af dem ægte, mens resten - 6.300 tests - blev givet uden at udføre nogen prøver,« tilføjer han.

Ifølge eksperter kan de falske dokumenter have været med til at forværre situationen i landet.

I sidste uge valgte man i Italien at indstille alle fly til Rom fra Bangladesh, efter flere passagerer, der ankom fra Dhaka - som er hovedstaden i Bangladesh - blev testet positive for coronavirus.

I alt har man konstateret 193.000 smittetilfælde i Bangladesh, mens 2.457 personer er døde med coronavirus.

De reelle tal formodes dog at være en del højere, da man ikke har testet i et særligt stort omfang.