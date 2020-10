Antallet af hospitalsindlæggelser på grund af coronavirus er de seneste uger steget eksplosivt i USA.

Hospitaler i store dele af USA melder for tiden om et rekordhøjt antal af nye patienter med coronavirus.

Det skriver avisen The Washington Post natten til tirsdag dansk tid.

Ifølge avisen er 42.000 amerikanere mandag blevet indlagt med virusset. Samtidig er flere delstater begyndt at forberede sig på skrækscenariet, hvor hospitaler skal vælge mellem, hvilke patienter der skal have behandling.

Mandag satte delstaterne Ohio, Iowa, Kentucky, Minnesota, New Mexico, South Dakota, West Virginia og Wisconsin alle rekord i antallet af indlæggelser siden pandemiens begyndelse.

I Utah advarer præsidenten for delstatens hospitalsforbund, Greg Bell, om, at hospitaler i løbet af de næste to uger måske skal til at vælge mellem patienter på delstatens intensivafdelinger.

Søndag nåede hospitalerne i byen El Paso i Texas deres maksimale kapacitet. Her bliver der nu sat felthospitaler op for at håndtere de mange ekstra patienter.

/ritzau/