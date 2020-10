I næste weekend kan der være tusind coronapatienter på Paris' intensivafdelinger, vurderer hospitalschef.

Hospitalerne i Paris risikerer at have ni ud af ti sengepladser fyldt op med coronapatienter i næste uge.

Det siger chefen for den franske hovedstads 39 hospitaler, Martin Hirsch.

- Det er uundgåeligt, advarer han over for avisen Le Parisien.

- Omkring 24. oktober vil der være mindst 800 til 1000 covid-patienter på intensivafdelingerne, og det udgør 70 til 90 procent af vores nuværende kapacitet, siger hospitalschefen.

Flere steder i Frankrig gør myndigheder og befolkning sig klar til de nye tiltag, der er ved at blive indført for at bremse smittespredningen.

Præsident Emmanuel Macron ventes onsdag aften i et tv-interview at meddele, hvilke nye restriktioner der indføres.

Macron mødtes tirsdag morgen med sine ministre for at vurdere de mulige tiltag.

Franske medier spekulerer i, om det kan omfatte udgangsforbud i Paris og andre hårdt ramte byer.

Spørger man hospitalschefen i Paris, er det hans ønske, at flere bliver bedt om at arbejde hjemmefra, og at man sikrer, at folk holder afstand til hinanden.

- Vi skal alle - du og jeg og alle - reducere vores sociale kontakter med 20 procent, siger Martin Hirsch.

I Paris og andre byer, hvor smittetallet er højt, er barerne allerede blevet lukket. Adgangen til fitnesscentre er begrænset, og der er indført lavere grænser for, hvor mange mennesker der må være i indkøbscentre og lignende steder.

Lørdag satte Frankrig rekord med næsten 27.000 nye bekræftede smittetilfælde på et enkelt døgn.

I hele Frankrig er der lige nu indlagt lidt over 1500 covid-patienter på hospitalernes intensivafdelinger, hvor der i alt er 5000 senge.

Det er første gang siden maj, at der er over 1500 coronasmittede på intensivafdelingerne.

Da coronaudbruddet var på sit højeste i april, var over 7000 patienter indlagt på intensiv. Nogle af dem måtte indlægges på militære felthospitaler for at få plads til alle.

/ritzau/AFP