Et hospital i Indonesien nægtede at udlevere liget af en seks måneder gammel dreng, der døde tirsdag, til familien.

Men så valgte en flok motorcyklister at tage sagen i egen hånd.

Drengens onkel kører til daglig motorcykel taxi i Padang, og da han og kollegaerne hørte, at hospitalet nægtede at lade familien begrave drengen Alif, fordi hospitalsregningen ikke var blevet betalt, besluttede de at gøre noget.

»Vi skred til handling, da vi fandt ud af, familien ikke kunne få deres barn, så de kunne begrave ham, fordi de ikke kunne betale de 25 millioner rupiah (omtrent 12.000, red.), de skyldte for behandling af drengen,« fortæller en af taxachaufførerne til BBC.

Wardiansyah, som han hedder, kalder det en 'humanitær mission' og fortæller, at M Djamil-hospitalets personale trods forsøg herpå ikke kunne stoppe de mange fremmødte.

Derfor lykkedes det dem også at forlade hospitalet med den døde baby.

Episoden står langt fra alene i Indonesien, hvor hospitaler og klinikker ifølge BBC ofte tager nyfødte babyer 'som gidsler', indtil regningerne er betalt.

Et sundhedssystem er ellers netop blevet rullet ud under præsident Joko Widodo, men det har været ramt af problemer med finansiering, og mange fattige familier har ikke fået sig registreret. Heller ikke den seks måneder gamle drengs familie.

Hans mor, Dewi Surya, fortæller ifølge BBC, at familien var i færd med at registrere sig, da sønnen blev syg. Men de nåede det ikke i tide. Han døde tirsdag på et operationsbord.

Siden har familien, der er muslimer, kæmpet for at få ham udleveret, da det er muslimsk praksis at begrave afdøde hurtigst muligt.

»Stakkels Alif lå i lighuset alt for længe. Chaufførerne var vrede, så de hentede ham med tvang,« fortæller Dewi Surya.

På hospitalet er ledelsen ikke imponeret over metoden, men undskylder ikke desto mindre for det besvær, familien har været igennem.

»Hospitalet fik først kendskab til familiens situation, da de skrev en klage,« fortæller direktør Yusirwan Yusuf.

Han kalder sagen for en 'misforståelse' og tilføjer, at familiens regning nu er blevet betalt af hospitalets bestyrelse. Han udtaler dog en kritik af chaufførerne:

»Vi har en standardprocedure, og den blev ikke overholdt. Det er skandaløst. Hvad nu, hvis liget var kontamineret med sygdom? Hvem ville så have ansvaret?«

Siden har en talsmand for taxichaufførerne undskyldt for episoden og lovet at bidrage til at genetablere hospitalets gode navn.