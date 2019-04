3,5 millioner dollars - svarende til 23,1 millioner danske kroner.

Så mange penge forlanger et amerikansk hospital fra en saudiarabisk prins, efter at han angiveligt er stoppet med at betale hospitalsregningerne for en blot to år gammel pige.

Prinsen ved navn Abdelilah bin Abdelaziz bin Abdulrahman Al Faisal Al Saud havde ellers lovet at sponsorere den lille piges behandlinger på Boston Children's Hospital, men ifølge hospitalet har de kun modtaget 750.000 dollars (knap 5 millioner kroner) fra prinsen.

Pengene modtog hospitalet tilbage i december 2017, efter at pigen havde været indlagt i en måned. Prinsen og hans repræsentanter har siden hen lovet at sende flere penge til hospitalet, men det er ikke sket, og derfor har hospitalet nu sagsøgt prinsen samt prinsens repræsentant Hamdy Dawoud.

Det skriver CNN, som endvidere beskriver, hvordan 'regningen vokser og vokser', da pigen stadig modtager behandling. Hendes fremtidige behandlingsmuligheder er dog uvisse, hvis prinsen ikke begynder at punge ud.

Ifølge søgsmålet, der er indgivet i den føderale distrikstsdomstol i Massachusetts, skylder de to anklagede 3,5 millioner dollars, hvilket svarer til mere end 23 millioner danske kroner.

Den lille pige, der er anonym, lider efter sigende af spinal muskulær atrofi, som er en sjælden arvelig sygdom, der medvirker, at nerverne ikke fungerer, som de skal, og som ofte medfører lammelser på muskulaturen i hele kroppen.

Sygdommen kræver livslang behandling, men behandlingen findes - ifølge CNN - ikke i pigens hjemland, og hun har ikke nogen sygeforsikring i USA, og derfor meldte prins Abdelilah bin Abdelaziz bin Abdulrahman Al Faisal Al Saud sig til at betale, men det tyder altså på, at han har fortrudt.

I søgsmålet skriver hospitalet, at den lille pige på nuværende tidspunkt ikke har behov for akut behandling, men at hun i stedet burde få hjemmebehandling eller blive overført til et andet hospital, men at den manglende betaling gør det svært at finde et sted, der vil tage i mod hende som patient.

'Selvom en overflytning eller en udskrivelse til et hjemmeplejefirma ville være optimalt, er det højst usandsynligt, at et rehabiliteringsfacilitet eller et hjemmeplejefirma vil acceptere denne patient, når der ikke kan garanteres betaling,' skriver hospitalet.

Hospitalet kræver blandt andet erstatning for kontraktbrud, og de kræver - ifølge søgsmålet -, at retssagen skal afgøres ved hjælp fra en jury.

Pigens forældre har desuden bekræftet, at prinsen lovede dem, at han ville betale for deres datters hospitalsomkostninger.