»Du er ikke en hest. Du er ikke en ko. Seriøst. Stop det.«

Sådan lød advarslen fra den amerikanske lægemiddelstyrelse for nogle uger siden, fordi flere og flere blev indlagt efter at have taget et lægemiddel, der blandt andet bruges til dyr, som behandling mod covid-19. Nu har en kvinde valgt at gå rettens vej, for at hendes mand kunne få midlet – fordi hospitalet nægtede at give ham det.

Det skriver Ohio Capital Journal og New York Post.

Det hele begyndte, da 51-årige Jeffrey Smith fra delstaten Cincinnati blev smittet med covid-19 i juli og efterfølgende blev indlagt på en intensivafdeling på West Chester Hospital.

Han blev givet både plasma, steroider og lægemidlet remdesivir, og en overgang så hans tilstand ud til at blive bedre.

Fra den 27. juli ændrede det sig dog, og han fik det igen værre. I begyndelsen af august blev han bedøvet og lagt i respirator, og siden har han ligget i kunstig koma.

Hans hustru – Julie Smith, som han har tre børn med – begyndte derfor at lede efter alternative behandlingsmetoder, der kunne hjælpe hendes mand.

Hun faldt over lægemidlet ivermectin, der i visse afkroge af nettet rygtes at kunne helbrede eller forebygge coronavirus hos mennesker. Også selvom det amerikanske lægemiddelagentur (FDA) fraråder at bruge det som coronabehandling, da midlet ikke er godkendt til det – men i stedet primært bruges til at behandle eller forebygge parasitter i dyr.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4 — U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021

Hun fandt derefter frem til lægen Fred Wagshul, der står bag gruppen Front Line Covid-19 Critical Care Alliance, som promoverer ivermectin som et behandlingsmiddel mod coronavirus.

Han udskrev en recept på 30 milligram ivermectin til dagligt brug over tre uger til hende – men hospitalet nægtede at give det til Jeffrey Smith.

Det fik Julie Smith til at lægge sag an mod hospitalet for at få lægerne til at give lægemidlet til sin mand.

»Min mand er på tærsklen af døden. Han har ikke andre muligheder,« skrev hun ifølge Ohio Capital Journal i sagsanlægget, hvor hun også beskrev, at lægerne havde vurderet, at Jeffrey Smiths overlevelseschancer var faldet til mindre end 30 procent.

Det endte med, at hun fik medhold i Butler County Common Pleas Court, hvor dommeren, Gregory Howard, den 23. august gav grønt lys til at give lægemidlet som en nødbehandling.

Sagen er dermed en af en håndfuld sager, hvor retten har givet familiemedlemmer medhold og tvunget læger til at give ivermectin som coronabehandling.

Det sker samtidig med, at giftlinjer i USA har meldt om en stigning i antallet af opringninger fra folk, der har fået det dårligt efter at have taget midlet – lige fra ekstrem opkastning til et sløret syn.

For nogle uger siden var lægemiddelagenturet FDA derfor igen ude og advare befolkningen mod at bruge det:

ARKIVFOTO af lægemidlet ivermectin. Foto: LUIS ROBAYO Vis mere ARKIVFOTO af lægemidlet ivermectin. Foto: LUIS ROBAYO

»Du har måske hørt, at det er okay at tage store doser af ivermectin. Det er forkert. Du kan risikere en overdosis af ivermectin, hvilket kan føre til kvalme, opkastning, diarré, lavt blodtryk, allergiske reaktioner (som kløe og udslæt), svimmelhed, problemer med balancen, anfald, koma og selv døden,« oplyses det på FDAs hjemmeside på siden, der har overskriften: 'Derfor skal du ikke bruge ivermectin til at behandle eller forebygge covid-19':

»Dyrelægemidler indeholder ofte store koncentrationer, fordi de skal bruges til store dyr som heste og køer, som kan veje langt mere, end vi gør – et ton eller mere. Så høje doser kan være meget giftige i mennesker,« lyder det videre.

Omvendt mener lægen Fred Wagshul, at ivermectin virker mod covid-19, men at sundhedsmyndighederne i USA har gang i en 'konspiration' for at blokere brugen af lægemidlet, så man beskytter de lægemidler, som FDA har godkendt.

Han afviser også, at han skulle have en økonomisk interesse i at sælge ivermectin som et behandlingsmiddel.

Ivermectin kan godt bruges som behandling hos mennesker, men inden for bestemte områder. Lægemiddelstyrelsen oplyser på sin hjemmeside, at ivermectin-tabletter, der udskrives på recept, er godkendt i EU til behandling af fnat, mens ivermectin-hudpræparater er godkendt til behandling af hudlidelser som rosacea.

Derudover bruges det herhjemme til veterinær brug mod parasitter hos flere dyrearter.

Om lægemidlet har hjulpet på Jeffrey Smiths tilstand vides på nuværende tidspunkt ikke.

Hverken Fred Wagshul eller sundhedsmyndighederne har ønsket at oplyse nærmere om det ud fra et hensyn til privatlivets fred.