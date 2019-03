Forestil dig, at du lægger dig på briksen for at få foretaget en almindelig kikkertundersøgelse, men når du er færdig og kigger ned, finder du ud af, at kirurgerne har fjernet din forhud i stedet.

Det lyder måske som en dårlig film.



Men det var ikke desto mindre, hvad der skete for en uheldig patient i Leicester, England, da han skulle have lavet en kikkertundersøgelse af sin urinblære, skriver Mirror.

Kirurgerne var kommet til at rode hans papirer sammen med en anden patients, så da de stod bøjet hen over hans underliv, var det ikke et langt tyndt kamera, de hev frem, men en skalpel.

De lavede foretog en omskæring på manden, hvor de fjernede hans forhud, fordi de altså troede, det var en anden patient, der lå foran dem.

Fejlen fandt sted på Universitetshospitalet i Leicester, NHS, og er en ud af otte såkaldte ‘aldrig-hændelser’ på hospitalet det sidste år. Hændelser, der absolut ikke må ske.

En rapport fra hospitalet afslører, at der sidste år også blev glemt en vatpind inde i et barn efter en næseoperation.

Ligesom en mand i april fik foretaget en operation, som en anden mand af samme navn skulle have haft.

Moira Durbridge, der direktør for sikkerhed og risiko hos Leicesters Hospital fortæller, at de nu arbejder på at forbedre deres kvalitetsstrategi.

»Vi er oprigtigt ked af det på de involverede patienters vegne, og vi har selvfølgelig personligt undskyldt over for hver enkelt,« siger hun.