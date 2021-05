Mennesker begår fejl – også på hospitaler.

Det er også forklaringen på en tragisk hændelse på det østrigske hospital, Freistadt Clinic, hvor en patient har været udsat for en yderst mislykket operation.

Torsdag meddelte hospitalet, at en ældre mand har fået amputeret det forkerte ben under en operation, som de kalder for en ‘tragisk fejl’.

Ifølge The Guardian er der tale om en 82-årig mand med en lang række sygdomme, som også havde spredt sig til hans ene ben, der derfor skulle amputeres. Det er her, hvor det går galt.

Trods sikkerhedsforanstaltninger skete det, som aldrig må ske. Lægerne tog under operationen tirsdag hans raske ben i stedet for det syge ben. Fejlen blev først opdaget om to dage senere, hvor mandens bandage skulle skiftes.

»Vi er dybt chokerede …« lyder det fra hospitalet om hændelsen.

»Vi må finde ud af, hvordan den her fejl kunne opstå. Jeg vil gerne undskylde offentligt,« sagde hospitalets medicinske direktør Norbert Fritsch under et pressemøde.

Den 82-årige mand opdagede ikke selv fejlen til at begynde med. Grundet sin sygdom skulle han før operation desuden bekræfte, at netop det ben skulle amputeres, men han havde angiveligt begrænsede motoriske evner. Og da det forkerte ben bliver udpeget til kirurgerne, opdager ingen fejlen.

Hospitalet kalder det for resultatet af en lang række uheldige omstændigheder.

Den uheldige patient er blevet tilbudt psykologisk støtte, men slipper ikke for at gentage hele operationen en gang til det. Det rigtige – og nu eneste ben – skal stadig fjernes grundet sygdom.