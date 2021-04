Marts har på mange måder været en god måned for den amerikanske præsident Joe Biden.

Men på ét punkt har den været et decideret mareridt, som bare vokser sig større og større for hver dag, der går.

Her skal vi kigge mod den sydlige grænse til Mexico.

I løbet af marts måned har rekordstore antale immigranter krydset grænsen ind til det forjættede USA.

I alt har Customs and Border Patrol registreret mere end 170.000 personer, som forsøgte at komme ind i landet.

Det er en stigning på 71 procent i forhold til februar måned.

Samtidig har 19.000 uledsagede børn krydset grænsen, hvilket slår den hidtidige rekord fra maj 2019, da lige under 12.000 uledsagede børn ankom til USA.

En baby bæres i land i USA efter en tur over Rio Grande i gummibåd. Foto: ED JONES Vis mere En baby bæres i land i USA efter en tur over Rio Grande i gummibåd. Foto: ED JONES

»Det er et mareridt for Joe Biden. De her tal er meget voldsomme,« siger B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»Det her er et supervåben for Donald Trump og alle andre Biden-modstandere. Fox News viser billeder af flygtningestrømme dagligt.«

»Det næste præsidentvalg kan meget vel blive afgjort af det her,« siger han.

De første måneder i Det Hvide Hus er ellers forløbet rimelig godt for den amerikanske præsident.

Der er kommet bedre styr på coronaepidemien i landet, vaccineudrulningen går over al forventning, historiske hjælpepakker er vedtaget og stribevis af Trump-beslutningerne er rullet tilbage.

En lille gruppe immigranter ved grænsen til USA. Der er sket en voldsom stigning i antallet af immigranter fra syd mod USA, siden Joe Biden blev præsident. Foto: ED JONES Vis mere En lille gruppe immigranter ved grænsen til USA. Der er sket en voldsom stigning i antallet af immigranter fra syd mod USA, siden Joe Biden blev præsident. Foto: ED JONES

Alligevel lægger problemerne ved grænsen en gevaldig dæmper på Bidens succes.

Det skyldes ikke mindst, at det er et enormt dilemma for den amerikanske præsident. Og et stort problem.

»Det er ikke Bidens skyld, at det her problem er opstået. Han står bare med det nu. Og det er kæmpe udfordring for ham. Han kom blandt andet til magten ved at love en fair behandling af de personer – specielt børn – som krydser grænsen fra Mellemamerika,« siger Jakob Illeborg.

»Folk i Mellemamerika har set Joe Bidens sejr som en åben dør – hvilket Donald Trump faktisk også advarede om. Og Biden er på en måde fanget. For han vil ikke føre den hårde kurs mod immigranter, som Trump gjorde, men den bløde tilgang virker bare ikke,« uddyber Jakob Illeborg.

Tusindvis af unge immigranter bliver flyttet til intermistiske lejre ved grænsen i USA. Foto: JUSTIN HAMEL Vis mere Tusindvis af unge immigranter bliver flyttet til intermistiske lejre ved grænsen i USA. Foto: JUSTIN HAMEL

Joe Bidens mest aggressive modstandere hos republikanerne har været hurtige til at udnytte de store problemer, som er opstået mod syd.

Den texanske senator Ted Cruz har blandt andet været på en tur til grænsen med en række andre konservative politikere, hvor de ved selvsyn kunne opleve stribevis af personer forsøge at krydse grænsen til USA.

Det er umiddelbart ikke nemt at se, hvordan Joe Biden skal løse problemet, der er så stort, at han har sat sin vicepræsident, Kamala Harris, i spidsen for at løse det.

»Det er klart Joe Bidens største problem lige nu. Og der ligger ikke en nem løsning. Så jeg er meget interesseret i at se, hvordan de har tænkt sig at løse det,« siger Jakob Illeborg.