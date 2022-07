Lyt til artiklen

Hoover-dæmningen i Nevada, USA, er en af de vigtigste leverandører af elektricitet i USA. Der ryger millioner af liter vand gennem anlægget hver dag, og den strøm den genererer, leveres til tusindvis af forbrugere.

Men den tørke, der påvirker den vestlige del af USA, får vandet i området bag dæmningen til at tørre ind.

Det nærmer sig det punkt, hvor der ikke er vand nok til, at dæmningen kan producere strøm. Det skriver france24.com.

»Det er det 23. år med tørke her, og vandet i Lake Mead er faldet med 28 procent,« forklarer Patti Aaron fra US Bureau of Reclamation, som styrer dæmningen.

Besøgende på Hoover-dæmningen kan se, hvor vandet oprindeligt gik til på den hvide ring. Foto: PATRICK T. FALLON Vis mere Besøgende på Hoover-dæmningen kan se, hvor vandet oprindeligt gik til på den hvide ring. Foto: PATRICK T. FALLON

Hun refererer til den store sø, der er et resultat af dæmningen over Colorado-floden.

»Der er ikke så meget tryk på vandet, der løber ind i turbinerne. Så vi har ikke effektiviteten, og vi kan ikke producere så meget strøm,« siger hun.

Hoover-dæmningen er opkaldt efter Herbert Hoover, USAs 31. præsident. Den er et bygningsværk, der begyndte i 1931, da landet stadig kæmpede med den store depression.

Tusinder af arbejdere knoklede døgnet rundt på at bygge, hvad der dengang var den største hydroelektriske facilitet i verden.

Den hvide ring langs med kanten af Lake Mead viser, hvor høj vandstanden oprindeligt var. Foto: PATRICK T. FALLON Vis mere Den hvide ring langs med kanten af Lake Mead viser, hvor høj vandstanden oprindeligt var. Foto: PATRICK T. FALLON

Dæmningen stoppede midlertidigt Colorado-floden og skabte Lake Mead. Det er det største reservoir i USA.

Når det er normalt, er søens overflade 365 meter over havets. Men efter mere end to årtiers tørke er den nu faldet med næsten 46 meter. Den falder med en 30 centimeter hver eneste uge.

Hvis den falder til 290 meter, så er indtagene til dæmningens vand ikke længere være under overfladen. Og så stopper turbinerne.

»Vi arbejder meget hård for at det ikke skal ske,« siger Patti Aaron. »Det er bare ikke nogen løsning at holde op med at producere strøm eller levere vand.«

Fodgængere på The Mike O'Callaghan-Pat Tillman Memorial Bridge over Colorado-floden kan se ud over Hoover-dæmningen. Foto: PATRICK T. FALLON Vis mere Fodgængere på The Mike O'Callaghan-Pat Tillman Memorial Bridge over Colorado-floden kan se ud over Hoover-dæmningen. Foto: PATRICK T. FALLON

Colorado-floden begynder sit løb i Rocky Mountains. Den løber igennem Colorado, Utah, Arizona, Nevada, Californien og Mexico før den når ud i Den Californiske Golf.

Den får sit vand fra sneen, der falder højt oppe på bjergene, og smelter under de varme måneder.

Langs kanten af selve søen Lake Mead kan man se den hvide ring, der markerer hvor vandet normalt gik til.

Det er værd at beskytte, mener bådsælgeren Jason Davis, som siger:

»Du ved, at folk som ikke har været her, de sætter ikke pris på det. Det er ude af syne, ude af sindet. Hej, vi bruger alt for meget vand.

Hvis du ikke har set disse ringe, så forstår du det ikke.«