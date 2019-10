På et pressemøde advarer Carrie Lam demonstranter mod en eskalering af volden i den uroprægede storby.

Hongkongs regeringschef, Carrie Lam, kommer med en advarsel til de titusinder af demonstranter, der i månedsvis har protesteret i den delvist uafhængige storbys gader.

Hvis de folkelige protester går over gevind, så kan det ske, at Kina vil sætte militæret ind for at stoppe volden.

Advarslen faldt på et pressemøde tidligt tirsdag morgen dansk tid, skriver nyhedsbureauet AP.

- Jeg føler meget stærkt for, at vi selv kan finde en løsning, lød det fra den udskældte regeringschef.

- Men hvis situationen bliver så slem, så kan ingen muligheder blive afvist, hvis vi vil have Hongkong til i det mindste at have endnu en chance.

Fredag valgte bystyret at indføre et maskeringsforbud, der skulle gøre det nemmere for myndighederne at identificere lovbrydere blandt demonstranterne.

Men flere valgte at trodse forbuddet, og weekenden har været præget af massive sammenstød mellem politi og demonstranter.

Bare timer efter indførelsen fredag gik maskerede demonstranter på gaden, hvor de satte ild til metrostationer og smadrede facader på kinesiske banker.

På pressemødet siger Carrie Lam desuden, at regeringen ikke har planer om at bruge den erklærede nødretstilstand til at indføre flere love rettet mod demonstranterne.

Demonstrationerne i storbyen har stået på i fire måneder og har kastet Hongkong ud i den alvorligste politiske krise i årtier.

Det begyndte som en modstand mod en lov om udlevering af Hongkong-borgere til retsforfølgelse i Kina, men har udviklet sig til protester mod det kinesiske styre.

Samtidig har mange krævet Carrie Lams afgang fra posten som regeringschef.

Hongkong er en tidligere britisk kronkoloni, men har siden 1997 været en del af Kina.

Der er dog delvist selvstyre i storbyen efter devisen "ét land, to systemer" - underforstået at Hongkong skal være demokratisk.

/ritzau/Reuters