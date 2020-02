Over 100 sortklædte demonstranter havde samlet sig der, hvor aktivisten Alex Chow faldt i døden i november.

Politiet i Hongkong har natten til søndag lokal tid anholdt 60 personer på tre måneders dagen for den 22-årige studerende Alex Chows død.

Politiet oplyser, at betjente måtte bruge tåregas og gummikugler for at sprede menneskemængden.

Over 100 sortklædte demonstranter havde samlet sig i distriktet Tsuen Kwan O, hvor aktivisten Alex Chow faldt i døden den 8. november sidste år.

Alex Chow døde af hovedskader, efter at han var faldet flere etager ned i et parkeringshus under sammenstød mellem politi og demonstranter.

Omstændighederne omkring faldet har været uklare og omstridte grundet blandt andet manglende vidner og videoovervågning fra stedet. Demonstranterne har givet politiet skylden for hans død.

Beskyldningerne er gentagne gange blevet afvist af politiet.

Politiet oplyser søndag, at "urostiftere" havde blokeret veje med barrikader og ødelagt trafiklys. Ydermere skulle demonstranterne have kastet mursten efter betjente, ligesom de angiveligt har ødelagt et politikøretøj.

En gruppe journalister blev desuden sprayet med peberspray, da politiet forsøgte at sprede demonstranterne.

Demonstrationerne i Hongkong begyndte oprindeligt i juni sidste år som følge af et kontroversielt lovforslag. Forslaget ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Det er siden blevet droppet.

Protesterne har i stor stil fortsat i gaderne. Dog er de stilnet af på det seneste, efter at et udbrud af coronavirus har ramt fastlands-Kina og er begyndt at sprede sig på tværs af regionen.

Efter at lovforslaget er blevet droppet, forlanger demonstranterne fortsat, at Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, træder tilbage. Samtidig skal politivold undersøges, fængslede demonstranter skal løslades, og befolkningen skal have større demokratisk frihed.

Hongkong hører under Kina som en særligt selvstyrende region, der har delvist selvstyre under devisen "ét land - to systemer".

/ritzau/dpa