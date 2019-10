Hongkongs maskeringsforbud udløser nye voldelige sammenstød og får metroselskab til at indstille driften.

Samtlige metrostationer i Hongkong er lørdag lukket.

Det sker efter endnu en nat med voldelige demonstrationer i den kinesisk-styrede bystat, skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Nedlukningen omfatter også togene til og fra Hongkongs internationale lufthavn.

Hongkong har i flere måneder været ramt af store folkelige protester rettet mod lokalregeringen, som har kastet området ud i den værste politiske krise i flere år.

Som et modsvar på urolighederne annoncerede Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, fredag et maskeringsforbud for deltagere i protesterne.

- Vi bliver nødt til at gøre det her for at forhindre vold og for at beskytte Hongkongs fremtid, sagde hun ifølge BBC på et pressemøde.

Forbuddet mod at bære masker trådte i kraft, da fredag skiftede til lørdag.

Det er en gammel lov fra kolonitiden, som kun bruges i særlige nødstilfælde, som Carrie Lam aktiverede for at retfærdiggøre forbuddet.

/ritzau/