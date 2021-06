Tiden rinder ud for Hongkongs mest regeringskritiske medie Apple Daily.

I 26 år har det været landets frie stemmer og talerør for demokratibevægelsen.

Men de seneste måneder har Kina strammet skruen mod pressen.

Avisens ejer er blevet smidt i fængsel, hundredevis af betjente har gennemsøgt redaktionslokalerne, og fem chefer er blevet anholdt.

En læser med en af de sidste udgaver af den regeringskristiske avis. Foto: PETER PARKS Vis mere En læser med en af de sidste udgaver af den regeringskristiske avis. Foto: PETER PARKS

Derudover er kilovis af journalistiske research blevet beslaglagt, og avisens bankkonti er blevet lukket.

Så det ser unægteligt meget sort ud for Hongkongs mest kritiske og prodemokratiske avis, Apple Daily.

Faktisk så sort, at avisen nu selv siger farvel og tak:

Torsdag udkommer den for sidste gang.

Foto: APPLE DAILY Vis mere Foto: APPLE DAILY

»Tak til alle læsere, abonnenter, annoncører og personer fra Hongkong for 26 års overvældende kærlighed og støtte. Nu siger vi farvel, pas på jer selv,« skriver avisen i en artikel på sin hjemmeside.

Den seneste tid har myndighederne slået hårdt ned på den frie presse i landet ved at tage en ny sikkerhedslov i brug.

I forbindelse med ransagningen i sidste uge er avisen aktiver for mindst 14 millioner danske kroner blevet indefrosset, og det blev det endelige dødsstød.

Nu er der ikke længere penge til at betale løn til bladets journalister.

Foto: PETER PARKS Vis mere Foto: PETER PARKS

To af de fem mediechefer, der blev anholdt under den seneste ransagning i sidste uge, er sigtet for at stå i ledtog med et fremmed land til fare for Hongkongs sikkerhed.

Ifølge myndighederne kan dusinvis af Apple Dailys historier have brudt den nye sikkerhedslov, der blev indført sidste år.

Rettighedsgrupper, medieorganisationer og vestlige regeringer har kritiseret sidste uges ransagninger af avisen.

»Den tvungne nedlukning af Apple Daily er den sorteste dag for mediefriheden i Hongkongs nyere historie. Dette er et uacceptabelt angreb på friheden til at ytre sig,« lyder det i en udtalelse fra Amnesty International.

Kina beskyldes for med sikkerhedsloven at være i gang med at afvikle Hongkongs delvist demokratiske institutioner.